Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд взыскал средства с филиала банка Goldman Sachs в пользу ВЭБа - 03.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240503/sud-847894015.html
Суд взыскал средства с филиала банка Goldman Sachs в пользу ВЭБа
Суд взыскал средства с филиала банка Goldman Sachs в пользу ВЭБа - 03.05.2024, ПРАЙМ
Суд взыскал средства с филиала банка Goldman Sachs в пользу ВЭБа
Арбитражный суд Москвы по иску госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" взыскал около 124 миллионов рублей с английского подразделения крупного американского банка... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T14:23+0300
2024-05-03T14:23+0300
россия
суд
вэб
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/77157/72/771577273_0:64:1501:908_1920x0_80_0_0_a5155705eae303118e9b0363905a539f.jpg
МОСКВА, 3 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" взыскал около 124 миллионов рублей с английского подразделения крупного американского банка Goldman Sachs, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Это иск был подан в мае 2023 года. Как пояснил представитель ВЭБа, между сторонами до февраля 2022 года действовало генеральное соглашение, регулировавшее их сделки на рынке свопов и деривативов. В рамках соглашения в 2021 году была заключена одна из сделок со сроком исполнения в 2025 году, но 24 февраля 2022 года стороны пришли к соглашению о ее прекращении, сообщил истец. По условиям договоренностей, ответчик Goldman Sachs International принял на себя обязательство выплатить ВЭБу около 102 миллионов рублей. Эту сумму он действительно перечислил на счет, открытый им для ВЭБа, но заблокированный из-за санкций. По словам истца, получить деньги он может только в случае отмены санкций либо предоставления соответствующей лицензии от регулятора Великобритании или США. Истец особо отметил, что английские и американские санкции против ВЭБа были введены 28 февраля 2022 года, поэтому у Goldman Sachs International было несколько дней для исполнения обязательств без нарушения каких-либо ограничительных мер. В иске ВЭБ потребовал выплатить сумму основного долга, проценты на нее в размере более 22 миллионов рублей, рассчитанные на 5 декабря 2023 года, а также проценты с 6 декабря 2023 года по дату фактической уплаты задолженности. Суд первой инстанции в пятницу полностью удовлетворил исковые требования. Представитель ответчика позицию по существу спора излагать не стал. Он заявил только ходатайство об оставлении иска без рассмотрения, мотивированное тем, что споры из договора стороны договорились рассматривать в Лондонском арбитраже. Суд ходатайство отклонил. Goldman Sachs Inc. основан в 1869 году в Нью-Йорке. Основные направления деятельности банка, в финансовых кругах получившего название "Фирма", это инвестиционное банковское дело, биржевая торговля, а также управление активами и ценными бумагами.
https://1prime.ru/20240502/sud-847841426.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77157/72/771577273_35:0:1398:1022_1920x0_80_0_0_5280d734daa3f31d96bb209dbe57a94c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, суд, вэб, новости
РОССИЯ, суд, ВЭБ, Новости
14:23 03.05.2024
 
Суд взыскал средства с филиала банка Goldman Sachs в пользу ВЭБа

Суд взыскал с английского филиала банка Goldman Sachs 124 млн руб в пользу ВЭБа

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк*Здание Внешэкономбанка РФ
*Здание Внешэкономбанка РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" взыскал около 124 миллионов рублей с английского подразделения крупного американского банка Goldman Sachs, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Это иск был подан в мае 2023 года. Как пояснил представитель ВЭБа, между сторонами до февраля 2022 года действовало генеральное соглашение, регулировавшее их сделки на рынке свопов и деривативов. В рамках соглашения в 2021 году была заключена одна из сделок со сроком исполнения в 2025 году, но 24 февраля 2022 года стороны пришли к соглашению о ее прекращении, сообщил истец.
По условиям договоренностей, ответчик Goldman Sachs International принял на себя обязательство выплатить ВЭБу около 102 миллионов рублей. Эту сумму он действительно перечислил на счет, открытый им для ВЭБа, но заблокированный из-за санкций. По словам истца, получить деньги он может только в случае отмены санкций либо предоставления соответствующей лицензии от регулятора Великобритании или США.
Истец особо отметил, что английские и американские санкции против ВЭБа были введены 28 февраля 2022 года, поэтому у Goldman Sachs International было несколько дней для исполнения обязательств без нарушения каких-либо ограничительных мер. В иске ВЭБ потребовал выплатить сумму основного долга, проценты на нее в размере более 22 миллионов рублей, рассчитанные на 5 декабря 2023 года, а также проценты с 6 декабря 2023 года по дату фактической уплаты задолженности. Суд первой инстанции в пятницу полностью удовлетворил исковые требования.
Представитель ответчика позицию по существу спора излагать не стал. Он заявил только ходатайство об оставлении иска без рассмотрения, мотивированное тем, что споры из договора стороны договорились рассматривать в Лондонском арбитраже. Суд ходатайство отклонил.
Goldman Sachs Inc. основан в 1869 году в Нью-Йорке. Основные направления деятельности банка, в финансовых кругах получившего название "Фирма", это инвестиционное банковское дело, биржевая торговля, а также управление активами и ценными бумагами.
ВЭБ.РФ - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
Верховный суд поддержал взыскание средств с АО "Ангстрем" в пользу ВЭБа
Вчера, 10:43
 
РОССИЯсудВЭБНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала