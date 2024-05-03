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Суд взыскал средства с филиала банка Goldman Sachs в пользу ВЭБа
Суд взыскал средства с филиала банка Goldman Sachs в пользу ВЭБа - 03.05.2024, ПРАЙМ
Суд взыскал средства с филиала банка Goldman Sachs в пользу ВЭБа
Арбитражный суд Москвы по иску госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" взыскал около 124 миллионов рублей с английского подразделения крупного американского банка... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T14:23+0300
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2024-05-03T14:23+0300
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МОСКВА, 3 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" взыскал около 124 миллионов рублей с английского подразделения крупного американского банка Goldman Sachs, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Это иск был подан в мае 2023 года. Как пояснил представитель ВЭБа, между сторонами до февраля 2022 года действовало генеральное соглашение, регулировавшее их сделки на рынке свопов и деривативов. В рамках соглашения в 2021 году была заключена одна из сделок со сроком исполнения в 2025 году, но 24 февраля 2022 года стороны пришли к соглашению о ее прекращении, сообщил истец. По условиям договоренностей, ответчик Goldman Sachs International принял на себя обязательство выплатить ВЭБу около 102 миллионов рублей. Эту сумму он действительно перечислил на счет, открытый им для ВЭБа, но заблокированный из-за санкций. По словам истца, получить деньги он может только в случае отмены санкций либо предоставления соответствующей лицензии от регулятора Великобритании или США. Истец особо отметил, что английские и американские санкции против ВЭБа были введены 28 февраля 2022 года, поэтому у Goldman Sachs International было несколько дней для исполнения обязательств без нарушения каких-либо ограничительных мер. В иске ВЭБ потребовал выплатить сумму основного долга, проценты на нее в размере более 22 миллионов рублей, рассчитанные на 5 декабря 2023 года, а также проценты с 6 декабря 2023 года по дату фактической уплаты задолженности. Суд первой инстанции в пятницу полностью удовлетворил исковые требования. Представитель ответчика позицию по существу спора излагать не стал. Он заявил только ходатайство об оставлении иска без рассмотрения, мотивированное тем, что споры из договора стороны договорились рассматривать в Лондонском арбитраже. Суд ходатайство отклонил. Goldman Sachs Inc. основан в 1869 году в Нью-Йорке. Основные направления деятельности банка, в финансовых кругах получившего название "Фирма", это инвестиционное банковское дело, биржевая торговля, а также управление активами и ценными бумагами.
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Суд взыскал средства с филиала банка Goldman Sachs в пользу ВЭБа
Суд взыскал с английского филиала банка Goldman Sachs 124 млн руб в пользу ВЭБа
МОСКВА, 3 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" взыскал около 124 миллионов рублей с английского подразделения крупного американского банка Goldman Sachs, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Это иск был подан в мае 2023 года. Как пояснил представитель ВЭБа, между сторонами до февраля 2022 года действовало генеральное соглашение, регулировавшее их сделки на рынке свопов и деривативов. В рамках соглашения в 2021 году была заключена одна из сделок со сроком исполнения в 2025 году, но 24 февраля 2022 года стороны пришли к соглашению о ее прекращении, сообщил истец.
По условиям договоренностей, ответчик Goldman Sachs International принял на себя обязательство выплатить ВЭБу около 102 миллионов рублей. Эту сумму он действительно перечислил на счет, открытый им для ВЭБа, но заблокированный из-за санкций. По словам истца, получить деньги он может только в случае отмены санкций либо предоставления соответствующей лицензии от регулятора Великобритании или США.
Истец особо отметил, что английские и американские санкции против ВЭБа были введены 28 февраля 2022 года, поэтому у Goldman Sachs International было несколько дней для исполнения обязательств без нарушения каких-либо ограничительных мер. В иске ВЭБ потребовал выплатить сумму основного долга, проценты на нее в размере более 22 миллионов рублей, рассчитанные на 5 декабря 2023 года, а также проценты с 6 декабря 2023 года по дату фактической уплаты задолженности. Суд первой инстанции в пятницу полностью удовлетворил исковые требования.
Представитель ответчика позицию по существу спора излагать не стал. Он заявил только ходатайство об оставлении иска без рассмотрения, мотивированное тем, что споры из договора стороны договорились рассматривать в Лондонском арбитраже. Суд ходатайство отклонил.
Goldman Sachs Inc. основан в 1869 году в Нью-Йорке. Основные направления деятельности банка, в финансовых кругах получившего название "Фирма", это инвестиционное банковское дело, биржевая торговля, а также управление активами и ценными бумагами.
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