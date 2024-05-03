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Эксперт посоветовал инвесторам судиться с Euroclear

Эксперт посоветовал инвесторам судиться с Euroclear - 03.05.2024, ПРАЙМ

Эксперт посоветовал инвесторам судиться с Euroclear

Инвесторам целесообразно продолжать судебные споры против Euroclear в связи с блокировкой активов, несмотря на запрет взыскания средств со счетов типа С,... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T16:32+0300

2024-05-03T16:32+0300

2024-05-03T16:32+0300

экономика

euroclear

инвесторы

замороженные российские активы

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МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Инвесторам целесообразно продолжать судебные споры против Euroclear в связи с блокировкой активов, несмотря на запрет взыскания средств со счетов типа С, прокомментировал РИА Новости партнер адвокатского бюро "Некторов, Савельев и партнеры" (NSP) Арам Григорян. Ранее газета "Ведомости" сообщила, что Росбанк и УК "Лидер" смогли взыскать средства Euroclear со спецсчета типа С. При этом президентский указ №8 запретил накладывать взыскание на активы на счетах С, но в начале апреля новый указ №244 вывел из-под запрета решения судов, принятые до 3 января. Таким образом, "успели" всего пять удовлетворенных исков к Euroclear: от Росбанка, "Лидера", "МТС банка", банка "Санкт-Петербург" и от бывшего сенатора от Чукотки Ефима Малкина, сообщает газета. Тем не менее, указ президента №8, который запрещает приводить в исполнения судебные акты против активов на счетах типа С, не стал стоп сигналом для российских инвесторов, напоминает юрист. После этого указа в российские суды поступили иски от крупных профучастников: например, иск УК "Альфа-Капитал" на 248 миллиардов рублей, добавляет он. "Инвесторам целесообразно продолжить судебные споры с учетом неочевидного исхода с торгами заблокированными активами и возможной отменой ограничений на обращение взыскания на спецсчета. Кроме того, не отпадает вариант с признанием решения российского суда в дружественной юрисдикции. Например, в Казахстане", - резюмирует Григорян. Евросоюз в июне 2022 года ввел санкции против российского Национального расчетного депозитария (НРД), на счетах которого в Euroclear и Clearstream учитывались иностранные ценные бумаги российских инвесторов, в результате чего эти активы оказались заблокированы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

euroclear, инвесторы, замороженные российские активы