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ФАС и Минэнерго выступили за развитие срочного рынка топлива
ФАС и Минэнерго выступили за развитие срочного рынка топлива - 03.05.2024, ПРАЙМ
ФАС и Минэнерго выступили за развитие срочного рынка топлива
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго России поддерживают дальнейшее развитие срочного рынка нефтепродуктов, продолжают анализировать первые... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T14:41+0300
2024-05-03T14:41+0300
2024-05-03T14:41+0300
энергетика
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго России поддерживают дальнейшее развитие срочного рынка нефтепродуктов, продолжают анализировать первые итоги продаж топлива участниками рынка, заявили РИА Новости в ведомствах. Ранее в пятницу газета РБК писала, что власти РФ обсуждают ввод обязательных продаж топлива на срочном рынке в объеме 1% от норматива. Пока этот норматив добровольный. "ФАС выступает за развитие срочного рынка, так как на российском рынке нефтепродуктов существуют периоды повышенного и низкого спроса. Внедрение и дальнейшее совершенствование позволит стабилизировать ценовую волатильность... В настоящее время анализируются первые данные реализации нефтепродуктов на срочном рынке", - сказали агентству в антимонопольной службе в ответ на вопрос, обсуждается ли введение обязательных продаж топлива на срочном рынке. Реализация нефтепродуктов через механизм срочного рынка позволит потребителям топлива расширить горизонт планирования закупок, считают в ФАС. Наличие постоянного предложения на срочном рынке позволяет обеспечивать продажу товара на срок от трех и более месяцев, а также заранее планировать календарь поставок в кратко- и среднесрочной перспективе. "Минэнерго России поддерживает развитие срочного рынка нефтепродуктов. Для принятия решений по совершенствованию нормативно-правовой базы необходимо проанализировать итоги применения крупными участниками рынка уже действующих инструментов", - пояснили в свою очередь в министерстве.
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фас рф, рынок топлива
Энергетика, ФАС РФ, рынок топлива
ФАС и Минэнерго выступили за развитие срочного рынка топлива
ФАС и Минэнерго выступили за дальнейшее развитие срочного рынка топлива
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго России поддерживают дальнейшее развитие срочного рынка нефтепродуктов, продолжают анализировать первые итоги продаж топлива участниками рынка, заявили РИА Новости в ведомствах.
Ранее в пятницу газета РБК писала, что власти РФ обсуждают ввод обязательных продаж топлива на срочном рынке в объеме 1% от норматива. Пока этот норматив добровольный.
"ФАС выступает за развитие срочного рынка, так как на российском рынке нефтепродуктов существуют периоды повышенного и низкого спроса. Внедрение и дальнейшее совершенствование позволит стабилизировать ценовую волатильность... В настоящее время анализируются первые данные реализации нефтепродуктов на срочном рынке", - сказали агентству в антимонопольной службе в ответ на вопрос, обсуждается ли введение обязательных продаж топлива на срочном рынке.
Реализация нефтепродуктов через механизм срочного рынка позволит потребителям топлива расширить горизонт планирования закупок, считают в ФАС. Наличие постоянного предложения на срочном рынке позволяет обеспечивать продажу товара на срок от трех и более месяцев, а также заранее планировать календарь поставок в кратко- и среднесрочной перспективе.
"Минэнерго России поддерживает развитие срочного рынка нефтепродуктов. Для принятия решений по совершенствованию нормативно-правовой базы необходимо проанализировать итоги применения крупными участниками рынка уже действующих инструментов", - пояснили в свою очередь в министерстве.
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