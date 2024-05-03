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Альфа-банк выставил на торги еще несколько активов Хотина

Альфа-банк выставил на торги еще несколько активов Хотина - 03.05.2024, ПРАЙМ

Альфа-банк выставил на торги еще несколько активов Хотина

Альфа-банк выставил на торги права требования на 47,6 миллиарда рублей к компаниям "Оптиматехностимул" и "Корпорация Агрегат" бывшего владельца лопнувшего банка | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T10:27+0300

2024-05-03T10:27+0300

2024-05-03T10:27+0300

экономика

альфа-банк

алексей хотин

активы

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Альфа-банк выставил на торги права требования на 47,6 миллиарда рублей к компаниям "Оптиматехностимул" и "Корпорация Агрегат" бывшего владельца лопнувшего банка "Югра" Алексея Хотина, обеспеченные коммерческой недвижимостью в Москве. Как сообщается на сайте торговой площадки "Сбер-А", голландский аукцион (на понижение) по переуступке прав требования по двум кредитным договорам пройдет 3 июля. Начальная цена лота - 7,6 миллиарда рублей, минимальная – 3,1 миллиарда рублей. АО "Оптиматехностимул" и АО "Корпорация "Агрегат" принадлежат торговый центр "Черемушки" на Профсоюзной улице (130 тысяч квадратных метров) и часть площадей в бизнес-центре "Агат" на Семеновской улице (42 тысячи квадратных метров). Центробанк отозвал у "Югры" лицензию в 2017 году, в 2018-м Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом. ЦБ оценивал дыру в его капитале в 160,9 миллиарда рублей. Хотин контролировал 52% "Югры". В марте 2024 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к девяти годам колонии по делу о растрате 23,6 миллиарда рублей. Альфа-банк - крупнейший кредитор подконтрольных Хотину компаний, владеющих коммерческой недвижимостью в Москве. В апреле банк выставил на торги права требования почти на 47 миллиардов рублей к семи структурам группы "Комплексные инвестиции" Хотина. Обеспечением по ним выступает столичный торговый центр "Филион", а также бизнес-центры "Капитал", и "Центр-Т".

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альфа-банк, алексей хотин, активы