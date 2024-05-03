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Объем торгов на Московской бирже в апреле вырос на 38,3 процента
Объем торгов на Московской бирже в апреле вырос на 38,3 процента - 03.05.2024, ПРАЙМ
Объем торгов на Московской бирже в апреле вырос на 38,3 процента
Общий объем торгов на всех рынках Московской биржи в апреле увеличился на 38,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 124,9 триллиона... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T18:42+0300
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Общий объем торгов на всех рынках Московской биржи в апреле увеличился на 38,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 124,9 триллиона рублей, следует из сообщения на сайте торговой площадки. "Общий объем торгов на рынках Московской биржи в апреле 2024 года составил 124,9 триллиона рублей (90,3 триллиона рублей в апреле 2023 года)", - сказано в релизе. Объем торгов на фондовом рынке в апреле вырос на 56,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 4,7 триллиона рублей, объем торгов на денежном рынке - на 41%, до 83,8 триллиона рублей. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями увеличился в 1,8 раза в годовом выражении - до 2,9 триллиона рублей, а среднедневной объем торгов увеличился в 1,6 раза - до 127,2 миллиарда рублей. Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями вырос на 28,6% и составил 1,8 триллиона рублей. В апреле на фондовом рынке Московской биржи размещено 75 облигационных займов на общую сумму 3,2 триллиона рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 2,3 триллиона рублей. Объем торгов на срочном рынке вырос на 44% и составил 7,2 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов увеличился на 24,3% - до 312,4 миллиарда рублей. "Объем торгов на валютном рынке составил 26,9 триллиона рублей (21,9 триллиона рублей в апреле 2023 года). Объем торгов инструментами спот достиг 9,7 триллиона рублей, объем сделок своп и форвардов – 17,2 триллиона рублей", - также говорится в сообщении. Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи вырос на 9% - до 1,2 триллиона рублей.
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мосбиржа
Объем торгов на Московской бирже в апреле вырос на 38,3 процента
Объем торгов на Московской бирже в апреле вырос на 38,3%, до 124,9 трлн рублей
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Общий объем торгов на всех рынках Московской биржи в апреле увеличился на 38,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 124,9 триллиона рублей, следует из сообщения на сайте торговой площадки.
"Общий объем торгов на рынках Московской биржи в апреле 2024 года составил 124,9 триллиона рублей (90,3 триллиона рублей в апреле 2023 года)", - сказано в релизе.
Объем торгов на фондовом рынке в апреле вырос на 56,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 4,7 триллиона рублей, объем торгов на денежном рынке - на 41%, до 83,8 триллиона рублей.
Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями увеличился в 1,8 раза в годовом выражении - до 2,9 триллиона рублей, а среднедневной объем торгов увеличился в 1,6 раза - до 127,2 миллиарда рублей.
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Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями вырос на 28,6% и составил 1,8 триллиона рублей. В апреле на фондовом рынке Московской биржи размещено 75 облигационных займов на общую сумму 3,2 триллиона рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 2,3 триллиона рублей.
Объем торгов на срочном рынке вырос на 44% и составил 7,2 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов увеличился на 24,3% - до 312,4 миллиарда рублей.
"Объем торгов на валютном рынке составил 26,9 триллиона рублей (21,9 триллиона рублей в апреле 2023 года). Объем торгов инструментами спот достиг 9,7 триллиона рублей, объем сделок своп и форвардов – 17,2 триллиона рублей", - также говорится в сообщении. Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи вырос на 9% - до 1,2 триллиона рублей.