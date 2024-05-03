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СМИ раскрыло требования Трампа к НАТО в случае победы на выборах

СМИ раскрыло требования Трампа к НАТО в случае победы на выборах - 03.05.2024, ПРАЙМ

СМИ раскрыло требования Трампа к НАТО в случае победы на выборах

В случае победы на выборах бывший президент США Дональд Трамп планирует потребовать от НАТО увеличить траты на оборону до трех процентов ВВП, указывает газета... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T21:06+0300

2024-05-03T21:06+0300

2024-05-03T21:06+0300

политика

нато

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дональд трамп

расходы на оборону

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МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. В случае победы на выборах бывший президент США Дональд Трамп планирует потребовать от НАТО увеличить траты на оборону до трех процентов ВВП, указывает газета Times со ссылкой на источники.Трамп ранее заявлял, что при переизбрании организует саммит НАТО в июне 2025 года для обсуждения будущего альянса. Экс-президент США критиковал деятельность блока за якобы халатность по отношению к собственной безопасности и угрожал выходом Соединенных Штатов из союза.Times, ссылаясь на близкого к самому Трампу источник, сообщила, что на бывшего американского лидера повлияла встреча с президентом Польши Анджея Дуды, который выступал за значительное увеличение расходов на оборону."Мышление (Трампа) развивается в сторону трех процентов, особенно после разговора с Дудой, и это не учитывая деньги для Украины", — заявил близкий к Трампу источник. В начале мая Politico со ссылкой на гендиректора Еврокомиссии по оборонной промышленности Тимо Песонена сообщало, что некоторые члены альянса призывают увеличить траты на оборону до трех процентов ВВП. Издание добавило, что Польша и Греция на данный момент являются единственными странами ЕС в составе НАТО, которые тратят на оборону больше указанного процента. Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в этом году по меньшей мере 18 стран НАТО потратят минимум два процента своего ВВП на оборону.Сам Североатлантический договор был подписан 4 апреля 1949 года США, Великобританией, Францией, Канадой, Португалией, Бельгией, Нидерландами, Люксембургом, Италией, Исландией и Норвегией. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась. В настоящее время в альянс входят 32 страны.

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нато, выход сша из нато, дональд трамп, расходы на оборону