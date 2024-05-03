https://1prime.ru/20240503/tsb-847889427.html

ЦБ и Минцифры запустят пилот платформы коммерческих согласий

ЦБ и Минцифры запустят пилот платформы коммерческих согласий - 03.05.2024, ПРАЙМ

ЦБ и Минцифры запустят пилот платформы коммерческих согласий

Банк России и Минцифры до конца текущего года планируют запустить пилотирование прототипа платформы коммерческих согласий, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T12:12+0300

2024-05-03T12:12+0300

2024-05-03T12:12+0300

банк россии

платформа

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/91/841429131_0:49:2400:1399_1920x0_80_0_0_1ee8895fed964e3cd3fb1fa1ba57a558.jpg

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Банк России и Минцифры до конца текущего года планируют запустить пилотирование прототипа платформы коммерческих согласий, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ. Там пояснили принцип работы платформы: если человеку понадобится дистанционно получить услугу финансовой организации, а у нее будет недостаточно данных о нем, клиент сможет дать согласие на передачу этих данных из другой финансовой организации, у которой эта информация есть. "Пилотирование прототипа платформы коммерческих согласий, которую мы делаем совместно с Минцифры, планируется начать с участниками финансового рынка до конца 2024 года. Сроки запуска платформы в целевом виде будут уточнены по итогам этого пилота", - рассказали в пресс-службе ЦБ. Там уточнили, что вначале платформа будет использоваться для получения согласий от граждан на обмен информацией о них между участниками финансового рынка с помощью открытых интерфейсов open API - технологии, которая позволяет участникам рынка предоставлять различные готовые сервисы. Позднее же возможно использование платформы и для других типов согласий вне обмена по открытым API. Этот вопрос находится в компетенции Минцифры РФ. Например, если клиенту понадобится продлить полис ипотечного страхования, он сможет дать согласие на то, чтобы его банк передал необходимую информацию страховщику. Важно, что на платформе будут храниться только согласия граждан, а не данные о них, добавили в пресс-службе. "Данные по-прежнему будут находиться у финансовых организаций и с помощью open API передаваться напрямую от компании к компании при наличии согласия человека. Одно из главных преимуществ платформы заключается в том, что человек сможет сразу видеть все предоставленные им согласия и управлять ими: при желании отозвать, если законодательством не установлено иное", - заключили в ЦБ.

https://1prime.ru/20240502/valyuta-847840770.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

платформа