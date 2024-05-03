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ЦБ и Минцифры запустят пилот платформы коммерческих согласий - 03.05.2024, ПРАЙМ
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ЦБ и Минцифры запустят пилот платформы коммерческих согласий
ЦБ и Минцифры запустят пилот платформы коммерческих согласий - 03.05.2024, ПРАЙМ
ЦБ и Минцифры запустят пилот платформы коммерческих согласий
Банк России и Минцифры до конца текущего года планируют запустить пилотирование прототипа платформы коммерческих согласий, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T12:12+0300
2024-05-03T12:12+0300
банк россии
платформа
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Банк России и Минцифры до конца текущего года планируют запустить пилотирование прототипа платформы коммерческих согласий, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ. Там пояснили принцип работы платформы: если человеку понадобится дистанционно получить услугу финансовой организации, а у нее будет недостаточно данных о нем, клиент сможет дать согласие на передачу этих данных из другой финансовой организации, у которой эта информация есть. "Пилотирование прототипа платформы коммерческих согласий, которую мы делаем совместно с Минцифры, планируется начать с участниками финансового рынка до конца 2024 года. Сроки запуска платформы в целевом виде будут уточнены по итогам этого пилота", - рассказали в пресс-службе ЦБ. Там уточнили, что вначале платформа будет использоваться для получения согласий от граждан на обмен информацией о них между участниками финансового рынка с помощью открытых интерфейсов open API - технологии, которая позволяет участникам рынка предоставлять различные готовые сервисы. Позднее же возможно использование платформы и для других типов согласий вне обмена по открытым API. Этот вопрос находится в компетенции Минцифры РФ. Например, если клиенту понадобится продлить полис ипотечного страхования, он сможет дать согласие на то, чтобы его банк передал необходимую информацию страховщику. Важно, что на платформе будут храниться только согласия граждан, а не данные о них, добавили в пресс-службе. "Данные по-прежнему будут находиться у финансовых организаций и с помощью open API передаваться напрямую от компании к компании при наличии согласия человека. Одно из главных преимуществ платформы заключается в том, что человек сможет сразу видеть все предоставленные им согласия и управлять ими: при желании отозвать, если законодательством не установлено иное", - заключили в ЦБ.
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платформа
Банк России, платформа
12:12 03.05.2024
 
ЦБ и Минцифры запустят пилот платформы коммерческих согласий

ЦБ совместно с Минцифры до конца 2024 года запустят пилот платформы коммерческих согласий

© Unsplash/Markus SpiskeКибербезопасность, компьютер
Кибербезопасность, компьютер
© Unsplash/Markus Spiske
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Банк России и Минцифры до конца текущего года планируют запустить пилотирование прототипа платформы коммерческих согласий, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ.
Там пояснили принцип работы платформы: если человеку понадобится дистанционно получить услугу финансовой организации, а у нее будет недостаточно данных о нем, клиент сможет дать согласие на передачу этих данных из другой финансовой организации, у которой эта информация есть.
"Пилотирование прототипа платформы коммерческих согласий, которую мы делаем совместно с Минцифры, планируется начать с участниками финансового рынка до конца 2024 года. Сроки запуска платформы в целевом виде будут уточнены по итогам этого пилота", - рассказали в пресс-службе ЦБ.
Там уточнили, что вначале платформа будет использоваться для получения согласий от граждан на обмен информацией о них между участниками финансового рынка с помощью открытых интерфейсов open API - технологии, которая позволяет участникам рынка предоставлять различные готовые сервисы. Позднее же возможно использование платформы и для других типов согласий вне обмена по открытым API. Этот вопрос находится в компетенции Минцифры РФ.
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Например, если клиенту понадобится продлить полис ипотечного страхования, он сможет дать согласие на то, чтобы его банк передал необходимую информацию страховщику. Важно, что на платформе будут храниться только согласия граждан, а не данные о них, добавили в пресс-службе.
"Данные по-прежнему будут находиться у финансовых организаций и с помощью open API передаваться напрямую от компании к компании при наличии согласия человека. Одно из главных преимуществ платформы заключается в том, что человек сможет сразу видеть все предоставленные им согласия и управлять ими: при желании отозвать, если законодательством не установлено иное", - заключили в ЦБ.
 
Банк Россииплатформа
 
 
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