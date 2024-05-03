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Минсельхоз утвердил минимальные цены по госинтервенциям сахара

Минсельхоз утвердил минимальные цены по госинтервенциям сахара - 03.05.2024, ПРАЙМ

Минсельхоз утвердил минимальные цены по госинтервенциям сахара

Минсельхоз РФ установил предельные минимальные цены, при достижении которых в 2024-2025 сельхозгоду будут проводиться закупочные интервенции зерна и сахара,... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T20:37+0300

2024-05-03T20:37+0300

2024-05-03T20:37+0300

экономика

предельная цена

интервенции

зерно

сахар

минсельхоз

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ установил предельные минимальные цены, при достижении которых в 2024-2025 сельхозгоду будут проводиться закупочные интервенции зерна и сахара, следует из приказа на сайте официального опубликования правовых актов. Обе группы цен будут действовать "на период с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года" по всем субъектам РФ (указаны без учета НДС). Приказ устанавливает предельные уровни цен на мягкую пшеницу третьего и четвертого классов, рожь, ячмень и белый свекловичный сахар. Закупочные интервенции предполагается проводить в отношении зерна урожая 2023 года и 2024 года, а также сахара производства 2023-2025 годов. Цены согласованы с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России. Закупочную цену на мягкую пшеницу третьего класса установили на уровне 14,2 тысячи рублей за тонну, на мягкую пшеницу четвертого класса - 13,7 тысячи рублей. Предельные уровни минимальных цен на рожь не ниже третьего класса, согласно приказу, составляют 10,4 тысячи рублей за тонну по всем субъектам РФ, на ячмень - 12,4 тысячи рублей за тонну. В свою очередь предельный уровень максимальных цен на мягкую пшеницу третьего класса для товарных интервенций - 15,6 тысячи рублей за тонну, четвертого класса - 15,1 тысячи рублей. Максимальная цена на рожь не ниже третьего класса установлена на уровне 11,4 тысячи рублей, на ячмень - 13,6 тысячи рублей. Закупочная цена на белый свекловичный сахар установлена на уровне 44,8 тысячи рублей за тонну, для проведения товарных интервенций обозначен уровень в 49,3 тысячи рублей за тонну. В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна. Государственные интервенции используются для стабилизации цен на зерновые культуры. В 2022 году запас интервенционного фонда был сформирован в объеме 3 миллиона тонн зерна, а осенью 2023 года Минсельхоз объявил о планах направить в фонд еще до 2 миллионов тонн. Всего, по данным НТБ, по результатам интервенций в госфонд с 11 декабря направлено уже 1,03 миллиона тонн зерна на 14,711 миллиарда рублей. Интервенции на рынке сахара пока не проводились.

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предельная цена, интервенции, зерно, сахар, минсельхоз