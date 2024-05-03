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Годовая инфляция в Турции достигла максимума с ноября 2022 года - 03.05.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240503/turtsiya-847884483.html
Годовая инфляция в Турции достигла максимума с ноября 2022 года
Годовая инфляция в Турции достигла максимума с ноября 2022 года - 03.05.2024, ПРАЙМ
Годовая инфляция в Турции достигла максимума с ноября 2022 года
Годовая инфляция в Турции в апреле ускорилась до 69,80% с 68,5% в марте, сообщил Институт статистики страны (TUIK). Это максимум с ноября 2022 года, когда... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T10:21+0300
2024-05-03T10:21+0300
экономика
турция
инфляция
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АНКАРА, 3 мая - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Турции в апреле ускорилась до 69,80% с 68,5% в марте, сообщил Институт статистики страны (TUIK). Это максимум с ноября 2022 года, когда годовая инфляция составляла 84,39%. "Годовая инфляция в апреле ускорилась до 69,80%. Индекс потребительских цен в апреле вырос на 3,18%", - говорится в заявлении TUIK. При этом группа независимых экономистов ENAG оценила годовую инфляцию по итогам минувшего месяца в 124,35%, рост потребительских цен в апреле, по их данным, составил 5,02%. Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек ранее заявил, что правительство страны рассчитывает достичь ценовой стабильности и однозначных показателей инфляции к 2026 году.
https://1prime.ru/20240501/inflyatsiya-847831537.html
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турция, инфляция
Экономика, ТУРЦИЯ, инфляция
10:21 03.05.2024
 
Годовая инфляция в Турции достигла максимума с ноября 2022 года

Годовая инфляция в Турции в апреле ускорилась почти до 70%, максимума с ноября 2022 года

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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АНКАРА, 3 мая - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Турции в апреле ускорилась до 69,80% с 68,5% в марте, сообщил Институт статистики страны (TUIK). Это максимум с ноября 2022 года, когда годовая инфляция составляла 84,39%.
"Годовая инфляция в апреле ускорилась до 69,80%. Индекс потребительских цен в апреле вырос на 3,18%", - говорится в заявлении TUIK.
При этом группа независимых экономистов ENAG оценила годовую инфляцию по итогам минувшего месяца в 124,35%, рост потребительских цен в апреле, по их данным, составил 5,02%.
Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек ранее заявил, что правительство страны рассчитывает достичь ценовой стабильности и однозначных показателей инфляции к 2026 году.
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