https://1prime.ru/20240503/turtsiya-847884483.html

Годовая инфляция в Турции достигла максимума с ноября 2022 года

Годовая инфляция в Турции достигла максимума с ноября 2022 года - 03.05.2024, ПРАЙМ

Годовая инфляция в Турции достигла максимума с ноября 2022 года

Годовая инфляция в Турции в апреле ускорилась до 69,80% с 68,5% в марте, сообщил Институт статистики страны (TUIK). Это максимум с ноября 2022 года, когда... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T10:21+0300

2024-05-03T10:21+0300

2024-05-03T10:21+0300

экономика

турция

инфляция

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АНКАРА, 3 мая - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Турции в апреле ускорилась до 69,80% с 68,5% в марте, сообщил Институт статистики страны (TUIK). Это максимум с ноября 2022 года, когда годовая инфляция составляла 84,39%. "Годовая инфляция в апреле ускорилась до 69,80%. Индекс потребительских цен в апреле вырос на 3,18%", - говорится в заявлении TUIK. При этом группа независимых экономистов ENAG оценила годовую инфляцию по итогам минувшего месяца в 124,35%, рост потребительских цен в апреле, по их данным, составил 5,02%. Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек ранее заявил, что правительство страны рассчитывает достичь ценовой стабильности и однозначных показателей инфляции к 2026 году.

https://1prime.ru/20240501/inflyatsiya-847831537.html

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турция, инфляция