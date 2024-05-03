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Турция закрыла "дверь товарооборота" с Израилем, заявил Эрдоган
Турция закрыла "дверь товарооборота" с Израилем, заявил Эрдоган - 03.05.2024, ПРАЙМ
Турция закрыла "дверь товарооборота" с Израилем, заявил Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара закрыла "дверь товарооборота" с Израилем на сумму 9,5 миллиарда долларов. | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T15:36+0300
2024-05-03T15:36+0300
2024-05-03T15:36+0300
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АНКАРА, 3 мая – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара закрыла "дверь товарооборота" с Израилем на сумму 9,5 миллиарда долларов. Министерство торговли Турции в четверг подтвердило полное прекращение товарооборота с Израилем, его возобновят только после обеспечения бесперебойных поставок гумпомощи в сектор Газа. Глава министерства Омер Болат в пятницу уточнил, что меры будут действовать до объявления прекращения огня в секторе Газа. В 2023 году турецкий экспорт в Израиль составлял более 5,4 миллиарда долларов, а импорт из Израиля – 1,6 миллиарда. Турецкое Бюро статистики сообщило, что за первые три месяца импорт Турции из Израиля составил 428 миллионов долларов, экспорт - более 1,2 миллиарда. "Мы хотели оценить процесс без спешки и пошли на этот шаг… Весь Запад работает на Израиль. Они работают на Израиль, особенно США. Мобилизовав средства, к сожалению, бедные, несчастные люди Палестины были обречены на смерть перед лицом израильских бомб. Мы не могли оставаться терпеливыми перед лицом этого, мы предприняли шаги. Объем торговли составлял 9,5 миллиарда долларов. Мы закрыли эту дверь, проигнорировав это", - сказал турецкий лидер журналистам в пятницу.
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Экономика, ТУРЦИЯ, ИЗРАИЛЬ, товарооборот, Новости
Турция закрыла "дверь товарооборота" с Израилем, заявил Эрдоган
Эрдоган: Турция закрыла "дверь товарооборота" с Израилем на сумму $9,5 млрд
АНКАРА, 3 мая – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара закрыла "дверь товарооборота" с Израилем на сумму 9,5 миллиарда долларов.
Министерство торговли Турции в четверг подтвердило полное прекращение товарооборота с Израилем, его возобновят только после обеспечения бесперебойных поставок гумпомощи в сектор Газа. Глава министерства Омер Болат в пятницу уточнил, что меры будут действовать до объявления прекращения огня в секторе Газа. В 2023 году турецкий экспорт в Израиль составлял более 5,4 миллиарда долларов, а импорт из Израиля – 1,6 миллиарда. Турецкое Бюро статистики сообщило, что за первые три месяца импорт Турции из Израиля составил 428 миллионов долларов, экспорт - более 1,2 миллиарда.
"Мы хотели оценить процесс без спешки и пошли на этот шаг… Весь Запад работает на Израиль. Они работают на Израиль, особенно США. Мобилизовав средства, к сожалению, бедные, несчастные люди Палестины были обречены на смерть перед лицом израильских бомб. Мы не могли оставаться терпеливыми перед лицом этого, мы предприняли шаги. Объем торговли составлял 9,5 миллиарда долларов. Мы закрыли эту дверь, проигнорировав это", - сказал турецкий лидер журналистам в пятницу.
Турция прекратила весь товарооборот с Израилем