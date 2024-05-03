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ВСУ нанесли удар по жилой пятиэтажке в Токмаке

ВСУ нанесли удар по жилой пятиэтажке в Токмаке - 03.05.2024, ПРАЙМ

ВСУ нанесли удар по жилой пятиэтажке в Токмаке

Вооруженные силы Украины ударили по пятиэтажному жилому дому в Токмаке. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Евгений Балицкий. | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T14:08+0300

2024-05-03T14:08+0300

2024-05-03T14:35+0300

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины ударили по пятиэтажному жилому дому в Токмаке. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Евгений Балицкий."Киевские террористы нанесли очередной удар по пятиэтажному жилому дому в Токмаке. По предварительным данным, под завалами могут быть люди. На месте работают спасатели", — говорится в сообщении.Город Токмак расположен в Пологовском районе Запорожской области. Ранее ВСУ обстреливали Токмак 12 апреля. Отмечалось, что в результате атаки 16 человек погибли, 28 пострадали.

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