Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВСУ нанесли удар по жилой пятиэтажке в Токмаке - 03.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240503/udar-847893456.html
ВСУ нанесли удар по жилой пятиэтажке в Токмаке
ВСУ нанесли удар по жилой пятиэтажке в Токмаке - 03.05.2024, ПРАЙМ
ВСУ нанесли удар по жилой пятиэтажке в Токмаке
Вооруженные силы Украины ударили по пятиэтажному жилому дому в Токмаке. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Евгений Балицкий. | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T14:08+0300
2024-05-03T14:35+0300
происшествия
россия
всу
удар
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/82721/74/827217471_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_fc185276ad751cebb8487f6cdaa441b5.jpg
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины ударили по пятиэтажному жилому дому в Токмаке. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Евгений Балицкий."Киевские террористы нанесли очередной удар по пятиэтажному жилому дому в Токмаке. По предварительным данным, под завалами могут быть люди. На месте работают спасатели", — говорится в сообщении.Город Токмак расположен в Пологовском районе Запорожской области. Ранее ВСУ обстреливали Токмак 12 апреля. Отмечалось, что в результате атаки 16 человек погибли, 28 пострадали.
https://1prime.ru/20240503/manevr-847878521.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82721/74/827217471_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_8dd2c7ef3f7b7099fbb04122f8e700c3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, всу, удар, новости
Происшествия, РОССИЯ, ВСУ, удар, Новости
14:08 03.05.2024 (обновлено: 14:35 03.05.2024)
 
ВСУ нанесли удар по жилой пятиэтажке в Токмаке

Балицкий: ВСУ нанесли удар по пятиэтажке в Токмаке, под завалами могут быть люди

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПятиэтажный жилой дом
Пятиэтажный жилой дом - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
Пятиэтажный жилой дом . Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины ударили по пятиэтажному жилому дому в Токмаке. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Киевские террористы нанесли очередной удар по пятиэтажному жилому дому в Токмаке. По предварительным данным, под завалами могут быть люди. На месте работают спасатели", — говорится в сообщении.
Город Токмак расположен в Пологовском районе Запорожской области. Ранее ВСУ обстреливали Токмак 12 апреля. Отмечалось, что в результате атаки 16 человек погибли, 28 пострадали.
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
"Были не готовы". На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ из-за маневра РФ
06:31
 
ПроисшествияРОССИЯВСУударНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала