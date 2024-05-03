Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украинским ломбардам запретили принимать в залог беспилотники и тепровизоры - 03.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240503/ukraina-847901490.html
Украинским ломбардам запретили принимать в залог беспилотники и тепровизоры
Украинским ломбардам запретили принимать в залог беспилотники и тепровизоры - 03.05.2024, ПРАЙМ
Украинским ломбардам запретили принимать в залог беспилотники и тепровизоры
Нацбанк Украины (НБУ) запретил банкам и ломбардам принимать в залог товары двойного назначения, пригодные для военного использования, в том числе БПЛА,... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T17:14+0300
2024-05-03T17:14+0300
украина
нацбанк украины
ломбарды
https://cdnn.1prime.ru/img/81968/25/819682560_0:121:2048:1273_1920x0_80_0_0_9e3b7f92ebc1e377357e72b67fb57c7a.jpg
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Нацбанк Украины (НБУ) запретил банкам и ломбардам принимать в залог товары двойного назначения, пригодные для военного использования, в том числе БПЛА, тепловизоры и радиооборудование, сообщила в пятницу пресс-служба НБУ.Сообщается, что запрет введен во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет"."Банкам и небанковским финучреждениям запрещено принимать в залог по кредитам физлиц товары двойного использования", - говорится в материале, размещенном на сайте НБУ.Отмечается, что речь идет о товарах, которые могут быть использованы в военных целях и включены в единый список товаров двойного назначения. Согласно информации из указанного списка, запрет распространяется на беспилотные летательные аппараты и тепловизоры, а также радиооборудование.Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что девять из десяти солдат ВСУ, несущих службу на передовой, страдают игровой зависимостью, в онлайн-казино они проигрывают свое жалование, после чего влезают в долги. Впоследствии на сайте Владимира Зеленского была зарегистрирована петиция с призывом ограничить работу онлайн-казино, которая набрала необходимые для ее рассмотрения Зеленским 25 тысяч подписей всего за несколько часов.
https://1prime.ru/20240503/sotrudnichestvo-847893581.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/81968/25/819682560_96:0:1953:1393_1920x0_80_0_0_956fca3896019df5d637788016e7e12b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, нацбанк украины, ломбарды
УКРАИНА, Нацбанк Украины, ломбарды
17:14 03.05.2024
 
Украинским ломбардам запретили принимать в залог беспилотники и тепровизоры

Нацбанк Украины запретил ломбардам и банкам принимать в залог БПЛА и тепловизоры

© Фото : Страница Нацбанка Украины в сети FacebookЗдание Национального банка Украины в Киеве
Здание Национального банка Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
© Фото : Страница Нацбанка Украины в сети Facebook
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Нацбанк Украины (НБУ) запретил банкам и ломбардам принимать в залог товары двойного назначения, пригодные для военного использования, в том числе БПЛА, тепловизоры и радиооборудование, сообщила в пятницу пресс-служба НБУ.
Сообщается, что запрет введен во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет".
"Банкам и небанковским финучреждениям запрещено принимать в залог по кредитам физлиц товары двойного использования", - говорится в материале, размещенном на сайте НБУ.
Крыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
Британия начала переговоры с Украиной о "столетнем" партнерстве
14:16
Отмечается, что речь идет о товарах, которые могут быть использованы в военных целях и включены в единый список товаров двойного назначения. Согласно информации из указанного списка, запрет распространяется на беспилотные летательные аппараты и тепловизоры, а также радиооборудование.
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что девять из десяти солдат ВСУ, несущих службу на передовой, страдают игровой зависимостью, в онлайн-казино они проигрывают свое жалование, после чего влезают в долги. Впоследствии на сайте Владимира Зеленского была зарегистрирована петиция с призывом ограничить работу онлайн-казино, которая набрала необходимые для ее рассмотрения Зеленским 25 тысяч подписей всего за несколько часов.
 
УКРАИНАНацбанк Украиныломбарды
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала