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Украинским ломбардам запретили принимать в залог беспилотники и тепровизоры

Украинским ломбардам запретили принимать в залог беспилотники и тепровизоры - 03.05.2024, ПРАЙМ

Украинским ломбардам запретили принимать в залог беспилотники и тепровизоры

Нацбанк Украины (НБУ) запретил банкам и ломбардам принимать в залог товары двойного назначения, пригодные для военного использования, в том числе БПЛА,... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T17:14+0300

2024-05-03T17:14+0300

2024-05-03T17:14+0300

украина

нацбанк украины

ломбарды

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Нацбанк Украины (НБУ) запретил банкам и ломбардам принимать в залог товары двойного назначения, пригодные для военного использования, в том числе БПЛА, тепловизоры и радиооборудование, сообщила в пятницу пресс-служба НБУ.Сообщается, что запрет введен во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет"."Банкам и небанковским финучреждениям запрещено принимать в залог по кредитам физлиц товары двойного использования", - говорится в материале, размещенном на сайте НБУ.Отмечается, что речь идет о товарах, которые могут быть использованы в военных целях и включены в единый список товаров двойного назначения. Согласно информации из указанного списка, запрет распространяется на беспилотные летательные аппараты и тепловизоры, а также радиооборудование.Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что девять из десяти солдат ВСУ, несущих службу на передовой, страдают игровой зависимостью, в онлайн-казино они проигрывают свое жалование, после чего влезают в долги. Впоследствии на сайте Владимира Зеленского была зарегистрирована петиция с призывом ограничить работу онлайн-казино, которая набрала необходимые для ее рассмотрения Зеленским 25 тысяч подписей всего за несколько часов.

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украина, нацбанк украины, ломбарды