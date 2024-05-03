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США продлевают конфликт на Украине ради своего военпрома, заявил Орбан - 03.05.2024, ПРАЙМ
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США продлевают конфликт на Украине ради своего военпрома, заявил Орбан
США продлевают конфликт на Украине ради своего военпрома, заявил Орбан - 03.05.2024, ПРАЙМ
США продлевают конфликт на Украине ради своего военпрома, заявил Орбан
Военная промышленность США получает огромные заказы на фоне украинского конфликта, поэтому Вашингтон его затягивает, выделяя новые пакеты помощи Киеву. При этом | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T10:46+0300
2024-05-03T11:06+0300
политика
виктор орбан
конфликт
поддержка украины
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БУДАПЕШТ, 3 мая - ПРАЙМ. Военная промышленность США получает огромные заказы на фоне украинского конфликта, поэтому Вашингтон его затягивает, выделяя новые пакеты помощи Киеву. При этом большинство населения, в том числе европейцы, заинтересовано в мире. Об этом заявил в эфире радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он напомнил слова президента США Джо Байдена, сказанные им незадолго до принятия конгрессом США пакета военной помощи Киеву на сумму 61 миллиард долларов. Байден тогда заявил, что "американская экономика преуспевает от оказания военной помощи Украине". "Сейчас приняли решение о военной помощи на 61 миллиард долларов, по которому видно, что это... огромный заказ для военной промышленности Америки. Всегда есть НПО, люди Сороса, финансовые спекулянты, которые пытаются... что-то поучить от войны. Они в меньшинстве, но они сильны", — пояснил Орбан.Премьер также отметил, что за политическим вектором в сторону продления конфликта стоят "очень серьезные силы из бизнеса, политики и экономики". При этом "большинство населения на стороне мира". "Это объясняет то, что в Европе последнее время растет число тех, кто чувствует угрозу и не хотят войны, в то время как европейские лидеры каждый день делают все новые шаги в сторону войны", — отметил Орбан. В мае 2022 года он заявил, что в продолжении конфликта на Украине заинтересованы получающие рекордную прибыль производители оружия, спекулянты и крупные западные экономические круги, в том числе американский миллиардер Джордж Сорос, которые хотят получить доступ к российским природным ресурсам.
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виктор орбан, конфликт, поддержка украины
Политика, Виктор Орбан, конфликт, поддержка Украины
10:46 03.05.2024 (обновлено: 11:06 03.05.2024)
 
США продлевают конфликт на Украине ради своего военпрома, заявил Орбан

Орбан: конфликт на Украине дает заказы военпрому США, поэтому они его продлевают

© Фото : Fischer Zoltán/MTIПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
© Фото : Fischer Zoltán/MTI
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БУДАПЕШТ, 3 мая - ПРАЙМ. Военная промышленность США получает огромные заказы на фоне украинского конфликта, поэтому Вашингтон его затягивает, выделяя новые пакеты помощи Киеву. При этом большинство населения, в том числе европейцы, заинтересовано в мире. Об этом заявил в эфире радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Он напомнил слова президента США Джо Байдена, сказанные им незадолго до принятия конгрессом США пакета военной помощи Киеву на сумму 61 миллиард долларов. Байден тогда заявил, что "американская экономика преуспевает от оказания военной помощи Украине".
"Сейчас приняли решение о военной помощи на 61 миллиард долларов, по которому видно, что это... огромный заказ для военной промышленности Америки. Всегда есть НПО, люди Сороса, финансовые спекулянты, которые пытаются... что-то поучить от войны. Они в меньшинстве, но они сильны", — пояснил Орбан.
Премьер также отметил, что за политическим вектором в сторону продления конфликта стоят "очень серьезные силы из бизнеса, политики и экономики". При этом "большинство населения на стороне мира".
"Это объясняет то, что в Европе последнее время растет число тех, кто чувствует угрозу и не хотят войны, в то время как европейские лидеры каждый день делают все новые шаги в сторону войны", — отметил Орбан.
В мае 2022 года он заявил, что в продолжении конфликта на Украине заинтересованы получающие рекордную прибыль производители оружия, спекулянты и крупные западные экономические круги, в том числе американский миллиардер Джордж Сорос, которые хотят получить доступ к российским природным ресурсам.
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