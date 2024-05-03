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"Ростех" поставляет 80 процентов вооружений в зону СВО, заявил Чемезов

"Ростех" поставляет 80 процентов вооружений в зону СВО, заявил Чемезов - 03.05.2024, ПРАЙМ

"Ростех" поставляет 80 процентов вооружений в зону СВО, заявил Чемезов

"Ростех" поставляет почти 80% всех вооружений, которые российские военнослужащие используют в ходе спецоперации, сообщил в пятницу гендиректор госкорпорации... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T10:22+0300

2024-05-03T10:22+0300

2024-05-03T10:32+0300

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МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. "Ростех" поставляет почти 80% всех вооружений, которые российские военнослужащие используют в ходе спецоперации, сообщил в пятницу гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов."Почти 80% вооружений, которые сегодня используются в зоне СВО, созданы на предприятиях нашей корпорации", - сказал Чемезов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.Он добавил, что за последние два года производство и капитальный ремонт танков на предприятиях "Ростеха" увеличился в 3,5 раза, легкобронированной техники - в три раза. Выпуск боеприпасов для танков и БМП возрос почти в девять раз, снарядов для ствольной артиллерии - в шесть раз, а реактивной - в восемь раз. Неуправляемые снаряды для тяжёлых огнемётных систем стали производить в три раза больше."Объёмы выпуска самоходной артиллерии выросли в 10 раз, буксируемой - в 14 раз, миномётов - в 20 раз, РСЗО - в два раза", - сообщил Чемезов.Он также отметил, что в зоне СВО очень востребована новейшая тяжелая огнеметная система ТОС-2 "Тосочка".

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сво, вооружение, ростех