Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ростех" поставляет 80 процентов вооружений в зону СВО, заявил Чемезов - 03.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240503/vooruzhenie-847884598.html
"Ростех" поставляет 80 процентов вооружений в зону СВО, заявил Чемезов
"Ростех" поставляет 80 процентов вооружений в зону СВО, заявил Чемезов - 03.05.2024, ПРАЙМ
"Ростех" поставляет 80 процентов вооружений в зону СВО, заявил Чемезов
"Ростех" поставляет почти 80% всех вооружений, которые российские военнослужащие используют в ходе спецоперации, сообщил в пятницу гендиректор госкорпорации... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T10:22+0300
2024-05-03T10:32+0300
вооружения
сво
вооружение
ростех
https://cdnn.1prime.ru/img/82489/86/824898608_0:30:1050:621_1920x0_80_0_0_b691841ae31ed05823c3e368c9b9c79f.jpg
МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. "Ростех" поставляет почти 80% всех вооружений, которые российские военнослужащие используют в ходе спецоперации, сообщил в пятницу гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов."Почти 80% вооружений, которые сегодня используются в зоне СВО, созданы на предприятиях нашей корпорации", - сказал Чемезов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.Он добавил, что за последние два года производство и капитальный ремонт танков на предприятиях "Ростеха" увеличился в 3,5 раза, легкобронированной техники - в три раза. Выпуск боеприпасов для танков и БМП возрос почти в девять раз, снарядов для ствольной артиллерии - в шесть раз, а реактивной - в восемь раз. Неуправляемые снаряды для тяжёлых огнемётных систем стали производить в три раза больше."Объёмы выпуска самоходной артиллерии выросли в 10 раз, буксируемой - в 14 раз, миномётов - в 20 раз, РСЗО - в два раза", - сообщил Чемезов.Он также отметил, что в зоне СВО очень востребована новейшая тяжелая огнеметная система ТОС-2 "Тосочка".
https://1prime.ru/20240502/iskander-847842891.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82489/86/824898608_0:0:932:699_1920x0_80_0_0_baedcc61696565b65d85c002862ced90.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сво, вооружение, ростех
Вооружения, СВО, вооружение, Ростех
10:22 03.05.2024 (обновлено: 10:32 03.05.2024)
 

"Ростех" поставляет 80 процентов вооружений в зону СВО, заявил Чемезов

© Фото : Пресс-служба РОСТЕХА !Глава холдинга "Ростех" Сергей Чемезов
!Глава холдинга Ростех Сергей Чемезов - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
© Фото : Пресс-служба РОСТЕХА
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. "Ростех" поставляет почти 80% всех вооружений, которые российские военнослужащие используют в ходе спецоперации, сообщил в пятницу гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.
"Почти 80% вооружений, которые сегодня используются в зоне СВО, созданы на предприятиях нашей корпорации", - сказал Чемезов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Он добавил, что за последние два года производство и капитальный ремонт танков на предприятиях "Ростеха" увеличился в 3,5 раза, легкобронированной техники - в три раза. Выпуск боеприпасов для танков и БМП возрос почти в девять раз, снарядов для ствольной артиллерии - в шесть раз, а реактивной - в восемь раз. Неуправляемые снаряды для тяжёлых огнемётных систем стали производить в три раза больше.
"Объёмы выпуска самоходной артиллерии выросли в 10 раз, буксируемой - в 14 раз, миномётов - в 20 раз, РСЗО - в два раза", - сообщил Чемезов.
Он также отметил, что в зоне СВО очень востребована новейшая тяжелая огнеметная система ТОС-2 "Тосочка".
Тактико-специальное учение ОТРК Искандер-М - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
Превосходит во всем. В США испугались "русских ATACMS" в зоне СВО
Вчера, 11:27
 
ВооруженияСВОвооружениеРостех
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала