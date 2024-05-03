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"Так работает экономика". В Кремле объяснили возвращение россиян на Родину

"Так работает экономика". В Кремле объяснили возвращение россиян на Родину - 03.05.2024, ПРАЙМ

"Так работает экономика". В Кремле объяснили возвращение россиян на Родину

Прокинувшие страну россияне возвращаются, и это "абсолютно нормально", страна предоставляет большие возможности для развития бизнеса, заявил официальный... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T12:38+0300

2024-05-03T12:38+0300

2024-05-03T12:47+0300

политика

дмитрий песков

кремль

сво

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Прокинувшие страну россияне возвращаются, и это "абсолютно нормально", страна предоставляет большие возможности для развития бизнеса, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Уехавшие однажды россияне по истечении какого-то времени возвращаются. Потому что в любом случае вести бизнес у нас интереснее. У нас больше возможностей. У себя дома это всегда делать надежнее...", - сказал он журналистам.Многие россияне, покинувшие страну на фоне спецоперации на Украине, решили покончить с "самоизгнанием" и вернуться обратно, привнеся значительный экономический вклад, написало накануне агентство Bloomberg.В агентстве отметили, что возвращение репатриантов в Россию подтверждается статистикой самых популярных стран-назначений и данными компаний, помогающих с переездами. Тем не менее, россияне, оставшиеся за границей, сталкиваются с проблемами получения разрешения на жительство, обмена валюты и поиска работы.

https://1prime.ru/20240502/ekonomika-847858326.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дмитрий песков, кремль, сво