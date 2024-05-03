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"Так работает экономика". В Кремле объяснили возвращение россиян на Родину - 03.05.2024, ПРАЙМ
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"Так работает экономика". В Кремле объяснили возвращение россиян на Родину
"Так работает экономика". В Кремле объяснили возвращение россиян на Родину - 03.05.2024, ПРАЙМ
"Так работает экономика". В Кремле объяснили возвращение россиян на Родину
Прокинувшие страну россияне возвращаются, и это "абсолютно нормально", страна предоставляет большие возможности для развития бизнеса, заявил официальный... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T12:38+0300
2024-05-03T12:47+0300
политика
дмитрий песков
кремль
сво
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Прокинувшие страну россияне возвращаются, и это "абсолютно нормально", страна предоставляет большие возможности для развития бизнеса, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Уехавшие однажды россияне по истечении какого-то времени возвращаются. Потому что в любом случае вести бизнес у нас интереснее. У нас больше возможностей. У себя дома это всегда делать надежнее...", - сказал он журналистам.Многие россияне, покинувшие страну на фоне спецоперации на Украине, решили покончить с "самоизгнанием" и вернуться обратно, привнеся значительный экономический вклад, написало накануне агентство Bloomberg.В агентстве отметили, что возвращение репатриантов в Россию подтверждается статистикой самых популярных стран-назначений и данными компаний, помогающих с переездами. Тем не менее, россияне, оставшиеся за границей, сталкиваются с проблемами получения разрешения на жительство, обмена валюты и поиска работы.
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дмитрий песков, кремль, сво
Политика, Дмитрий Песков, Кремль, СВО
12:38 03.05.2024 (обновлено: 12:47 03.05.2024)
 
"Так работает экономика". В Кремле объяснили возвращение россиян на Родину

Песков: возвращение уехавших россиян - это нормально, так работает экономика

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Прокинувшие страну россияне возвращаются, и это "абсолютно нормально", страна предоставляет большие возможности для развития бизнеса, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Уехавшие однажды россияне по истечении какого-то времени возвращаются. Потому что в любом случае вести бизнес у нас интереснее. У нас больше возможностей. У себя дома это всегда делать надежнее...", - сказал он журналистам.
Многие россияне, покинувшие страну на фоне спецоперации на Украине, решили покончить с "самоизгнанием" и вернуться обратно, привнеся значительный экономический вклад, написало накануне агентство Bloomberg.
В агентстве отметили, что возвращение репатриантов в Россию подтверждается статистикой самых популярных стран-назначений и данными компаний, помогающих с переездами. Тем не менее, россияне, оставшиеся за границей, сталкиваются с проблемами получения разрешения на жительство, обмена валюты и поиска работы.
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
Bloomberg: возвращение релокантов в Россию обеспечило рост экономики страны
Вчера, 11:44
 
ПолитикаДмитрий ПесковКремльСВО
 
 
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