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Майские выплаты пенсионерам: кого ждут надбавки

Майские выплаты пенсионерам: кого ждут надбавки - 03.05.2024, ПРАЙМ

Майские выплаты пенсионерам: кого ждут надбавки

Ежегодно ветераны Великой Отечественной войны и некоторые другие категории граждан, которые имеют отношение к Дню Победы, получают дополнительные выплаты. Не... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T02:02+0300

2024-05-03T02:02+0300

2024-05-03T02:02+0300

пенсии

ветераны вов

эксклюзив

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Ежегодно ветераны Великой Отечественной войны и некоторые другие категории граждан, которые имеют отношение к Дню Победы, получают дополнительные выплаты. Не станет исключением и 2024 год, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.На федеральном уровне, начиная с 2019 года, граждане РФ, постоянно проживающие на территории России, в Латвии, Литве и Эстонии, являющиеся инвалидами и участниками ВОВ (если они относятся к таковым, в соответствии с законом "О ветеранах") каждый год получают по 10 тысяч рублей. "В юбилейные даты выплаты обычно бывают больше, но 2024 год - не юбилейный”, - напомнила эксперт.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПомимо этого, каждый регион вправе устанавливать свои выплаты. Они, как правило, такие же, как федеральные, или даже выше, уточняет экономист. На местах платят не только участникам войны и труженикам тыла, но и узникам концлагерей, детям войны, вдовам участников ВОВ. Размер выплат пока определен не везде, для уточнения лучше обратиться в местные отделения Соцфонда.Для всех остальных пенсионеров предусмотрены традиционные прибавки. Те, кому исполняется 80 лет, получат двойную фиксированную часть пенсии. Прибавку могут ожидать и те, кто обращался в СФР за перерасчетом по каким-либо причинам.Также с 1 мая повысят пенсии пенсионерам, имеющим трудовой стаж в отдельных отраслях промышленности. Размеры выплат для каждого свой в зависимости от стажа, размера зарплаты и суммы взносов по дополнительным тарифам, которые вносил работодатель в СФР. "А в целом все пенсионеры в апреле получат две пенсии - одну в начале месяца, а другую в конце апреля из-за майских праздников”, - заключила Иванова-Швец.

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Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

пенсии, ветераны вов, эксклюзив