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Майские выплаты пенсионерам: кого ждут надбавки - 03.05.2024, ПРАЙМ
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Майские выплаты пенсионерам: кого ждут надбавки
Майские выплаты пенсионерам: кого ждут надбавки - 03.05.2024, ПРАЙМ
Майские выплаты пенсионерам: кого ждут надбавки
Ежегодно ветераны Великой Отечественной войны и некоторые другие категории граждан, которые имеют отношение к Дню Победы, получают дополнительные выплаты. Не... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T02:02+0300
2024-05-03T02:02+0300
пенсии
ветераны вов
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Ежегодно ветераны Великой Отечественной войны и некоторые другие категории граждан, которые имеют отношение к Дню Победы, получают дополнительные выплаты. Не станет исключением и 2024 год, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.На федеральном уровне, начиная с 2019 года, граждане РФ, постоянно проживающие на территории России, в Латвии, Литве и Эстонии, являющиеся инвалидами и участниками ВОВ (если они относятся к таковым, в соответствии с законом "О ветеранах") каждый год получают по 10 тысяч рублей. "В юбилейные даты выплаты обычно бывают больше, но 2024 год - не юбилейный”, - напомнила эксперт.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПомимо этого, каждый регион вправе устанавливать свои выплаты. Они, как правило, такие же, как федеральные, или даже выше, уточняет экономист. На местах платят не только участникам войны и труженикам тыла, но и узникам концлагерей, детям войны, вдовам участников ВОВ. Размер выплат пока определен не везде, для уточнения лучше обратиться в местные отделения Соцфонда.Для всех остальных пенсионеров предусмотрены традиционные прибавки. Те, кому исполняется 80 лет, получат двойную фиксированную часть пенсии. Прибавку могут ожидать и те, кто обращался в СФР за перерасчетом по каким-либо причинам.Также с 1 мая повысят пенсии пенсионерам, имеющим трудовой стаж в отдельных отраслях промышленности. Размеры выплат для каждого свой в зависимости от стажа, размера зарплаты и суммы взносов по дополнительным тарифам, которые вносил работодатель в СФР. "А в целом все пенсионеры в апреле получат две пенсии - одну в начале месяца, а другую в конце апреля из-за майских праздников”, - заключила Иванова-Швец.
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40
пенсии, ветераны вов, эксклюзив
Пенсии, ветераны ВОВ, Эксклюзив
02:02 03.05.2024
 
Майские выплаты пенсионерам: кого ждут надбавки

Экономист Иванова-Швец: дополнительные выплаты в мае получат ветераны ВОВ

© POOL | Перейти в медиабанкВетераны на праздновании Дня Победы
Ветераны на праздновании Дня Победы
© POOL
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Ульяна Крайняя
Обозреватель АЭИ "Прайм"
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Ежегодно ветераны Великой Отечественной войны и некоторые другие категории граждан, которые имеют отношение к Дню Победы, получают дополнительные выплаты. Не станет исключением и 2024 год, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
На федеральном уровне, начиная с 2019 года, граждане РФ, постоянно проживающие на территории России, в Латвии, Литве и Эстонии, являющиеся инвалидами и участниками ВОВ (если они относятся к таковым, в соответствии с законом "О ветеранах") каждый год получают по 10 тысяч рублей. "В юбилейные даты выплаты обычно бывают больше, но 2024 год - не юбилейный”, - напомнила эксперт.
Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале
Помимо этого, каждый регион вправе устанавливать свои выплаты. Они, как правило, такие же, как федеральные, или даже выше, уточняет экономист. На местах платят не только участникам войны и труженикам тыла, но и узникам концлагерей, детям войны, вдовам участников ВОВ. Размер выплат пока определен не везде, для уточнения лучше обратиться в местные отделения Соцфонда.
Для всех остальных пенсионеров предусмотрены традиционные прибавки. Те, кому исполняется 80 лет, получат двойную фиксированную часть пенсии. Прибавку могут ожидать и те, кто обращался в СФР за перерасчетом по каким-либо причинам.
Также с 1 мая повысят пенсии пенсионерам, имеющим трудовой стаж в отдельных отраслях промышленности. Размеры выплат для каждого свой в зависимости от стажа, размера зарплаты и суммы взносов по дополнительным тарифам, которые вносил работодатель в СФР. "А в целом все пенсионеры в апреле получат две пенсии - одну в начале месяца, а другую в конце апреля из-за майских праздников”, - заключила Иванова-Швец.
%Пенсионеры - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
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27 апреля, 02:02
 
Пенсииветераны ВОВЭксклюзив
 
 
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