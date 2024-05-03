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Пострадавшим от паводка в Оренбуржье выплатили более трех миллиардов рублей - 03.05.2024, ПРАЙМ
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Пострадавшим от паводка в Оренбуржье выплатили более трех миллиардов рублей
Пострадавшим от паводка в Оренбуржье выплатили более трех миллиардов рублей - 03.05.2024, ПРАЙМ
Пострадавшим от паводка в Оренбуржье выплатили более трех миллиардов рублей
Пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья выплатили более трех миллиардов рублей. Об этом сообщило правительство региона в своем Telegram-канале. | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T09:53+0300
2024-05-03T10:22+0300
происшествия
оренбургская область
выплаты
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УФА, 3 мая – ПРАЙМ. Пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья выплатили более трех миллиардов рублей. Об этом сообщило правительство региона в своем Telegram-канале. "На 3 мая оренбуржцам выплачено 3 миллиарда 081,09 миллиона рублей. Поступило 490 315 заявлений. Одобрены выплаты 146 564 жителям региона. Отказано 64 528 подавшим заявления", - сказано в сообщении.11 апреля президент России Владимир Путин проводил совещание по ликвидации последствий паводков. Министр финансов Антон Силуанов, выступая там, заявлял, что пострадавшие регионы получат деньги на восстановление.
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оренбургская область, выплаты, паводок
Происшествия, Оренбургская область, выплаты, паводок
09:53 03.05.2024 (обновлено: 10:22 03.05.2024)
 
Пострадавшим от паводка в Оренбуржье выплатили более трех миллиардов рублей

Власти Оренбуржья: пострадавшим от паводка жителям выплатили более 3 млрд рублей

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПаводок в Оренбургской области
Паводок в Оренбургской области - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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УФА, 3 мая – ПРАЙМ. Пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья выплатили более трех миллиардов рублей. Об этом сообщило правительство региона в своем Telegram-канале.
"На 3 мая оренбуржцам выплачено 3 миллиарда 081,09 миллиона рублей. Поступило 490 315 заявлений. Одобрены выплаты 146 564 жителям региона. Отказано 64 528 подавшим заявления", - сказано в сообщении.
11 апреля президент России Владимир Путин проводил совещание по ликвидации последствий паводков. Министр финансов Антон Силуанов, выступая там, заявлял, что пострадавшие регионы получат деньги на восстановление.
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ПроисшествияОренбургская областьвыплатыпаводок
 
 
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