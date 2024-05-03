https://1prime.ru/20240503/vystavka-847903452.html

Видел лично. Немецкого журналиста удивила выставка трофейной техники НАТО

Видел лично. Немецкого журналиста удивила выставка трофейной техники НАТО - 03.05.2024, ПРАЙМ

Видел лично. Немецкого журналиста удивила выставка трофейной техники НАТО

Немецкий журналист Welt Кристоф Ваннер посетил выставку трофейной техники НАТО на Поклонной горе и поделился своими впечатлениями. | 03.05.2024, ПРАЙМ

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вооружения

выставка

техника

германия

россия

нато

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Немецкий журналист Welt Кристоф Ваннер посетил выставку трофейной техники НАТО на Поклонной горе и поделился своими впечатлениями."Я вчера туда поехал и был удивлен, сколько пришло людей. <…> Тысячи русских хотели увидеть эту бронетехнику и танки, захваченные российскими Вооруженными силами", - сказал он.По словам Ваннера, посетители с гордостью говорили о захвате танка Leopard.В среду, 1 мая, в парке Победы на Поклонной горе в Москве открылась выставка трофейного западного оружия и техники.Leopard 2 - немецкий боевой танк второго поколения. Является основным боевым танком Германии.

https://1prime.ru/20240503/vystavka-847892123.html

германия

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выставка, техника, германия, россия, нато