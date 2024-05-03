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Волож может вернуться к управлению крупнейшим пакетом акций Yandex N.V.

Волож может вернуться к управлению крупнейшим пакетом акций Yandex N.V. - 03.05.2024, ПРАЙМ

Волож может вернуться к управлению крупнейшим пакетом акций Yandex N.V.

Один из основателей и бывший гендиректор "Яндекса" Аркадий Волож, после снятия с него в марте санкций, может вернуться к управлению самым крупным пакетом... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T14:29+0300

2024-05-03T14:29+0300

2024-05-03T14:29+0300

yandex n.v

аркадий волож

акции

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Один из основателей и бывший гендиректор "Яндекса" Аркадий Волож, после снятия с него в марте санкций, может вернуться к управлению самым крупным пакетом голосующих акций Yandex N.V. с почти 45% голосов, следует из материалов нидерландской компании."Аркадий Волож является учредителем траста в интересах своей семьи, который владеет акциями класса B, представляющими 45,1% голосов и 8,5% доли в нашей компании по состоянию на 31 марта 2024 года. Волож был включен в список лиц, в отношении которых действуют санкции Европейского союза и Швейцарии в июне 2022 года; эти санкции были сняты в марте 2024 года", - говорится в релизе Yandex N.V.Также в документе отмечается, что из-за санкций Волож обязался не указывать доверительному управляющему, как голосовать по этим акциям."Мы ожидаем, что после продажи (основного бизнеса Yandex N.V. в России - ред.) Волож снова сможет предоставлять инструкции по голосованию доверительным управляющим в отношении таких акций", - отмечается в документе.Yandex N.V. договорилась о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов в феврале. Владельцем новой головной компании - МКПАО "Яндекс" - будет закрытый паевой инвестиционный фонд "Консорциум. Первый" во главе с менеджерами "Яндекса".

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