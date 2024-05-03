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В Китае проложили трубопровод для "Силы Сибири" под рекой Янцзы

В Китае проложили трубопровод для "Силы Сибири" под рекой Янцзы - 03.05.2024, ПРАЙМ

В Китае проложили трубопровод для "Силы Сибири" под рекой Янцзы

Работы по прокладке трубопровода под рекой Янцзы в рамках строительства газопровода "Сила Сибири" в восточной китайской провинции Цзянсу завершились в пятницу,... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T05:54+0300

2024-05-03T05:54+0300

2024-05-03T05:58+0300

энергетика

сила сибири

китай

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ПЕКИН, 3 мая – ПРАЙМ. Работы по прокладке трубопровода под рекой Янцзы в рамках строительства газопровода "Сила Сибири" в восточной китайской провинции Цзянсу завершились в пятницу, ожидается что переход будет сдан в эксплуатацию до конца года, сообщило Центральное телевидение Китая. "Сегодня, 3 мая, в городе Наньтун, провинция Цзянсу, завершились работы по ключевому контрольному проекту на восточном маршруте газопровода Китай – Россия ("Сила Сибири" - ред.) - завершена прокладка трубопровода в рамках проекта строительства перехода под рекой Янцзы методом щитовой прокладки, основной проект полностью завершен", - говорится в сообщении телевидения. Уточняется, что общая длина перехода составляет 10,226 километра, максимальная глубина - более 60 метров, внутренний диаметр тоннеля достигает 6,8 метра. "На данный момент среди мировых нефтегазовых трубопроводов данный проект имеет самую большую протяженность щитовой проходки, самую большую глубину залегания, самый большой диаметр, а также отличается самой высокой сложностью строительных работ", - отмечается в сообщении. По информации телевидения, работы по реализации проекта начались 7 июля 2020 года, 4 декабря 2020 года завершилось бурение тоннеля, начались работы по прокладке трубопровода. Ожидается, что переход будет сдан в эксплуатацию до конца этого года. "Сила Сибири" – магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.

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сила сибири, китай