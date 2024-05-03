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МИД назвал слова Кэмерона признанием, что Запад ведет войну против России
МИД назвал слова Кэмерона признанием, что Запад ведет войну против России - 03.05.2024, ПРАЙМ
МИД назвал слова Кэмерона признанием, что Запад ведет войну против России
Слова министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона об ударах по российской территории доказывают, что Запад ведет войну против России руками... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T15:33+0300
2024-05-03T15:33+0300
2024-05-03T16:05+0300
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Слова министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона об ударах по российской территории доказывают, что Запад ведет войну против России руками украинцев. Об этом заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова.Ранее глава британского внешнеполитического ведомства заявил, что ВСУ имеют право наносить ответные удары по России, применяя поставленное Лондоном оружие."...Впервые настолько откровенно западный политик признал то, что давно уже для всех стран мирового большинства является "секретом Полишинеля": Запад ведет неприкрытую войну против России руками украинцев", — заявила Захарова.Ранее посол России в Бельгии Александр Токовинин заявилял, что НАТО развязала против страны гибрибную войну, аналогов которой нет.
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Политика, РОССИЯ, Мария Захарова, Дэвид Кэмерон, Новости
МИД назвал слова Кэмерона признанием, что Запад ведет войну против России
Захарова: Кэмерон, заявляя об ударах по России, признает войну Запада против нее
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Слова министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона об ударах по российской территории доказывают, что Запад ведет войну против России руками украинцев. Об этом заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова.
Ранее глава британского внешнеполитического ведомства заявил, что ВСУ имеют право наносить ответные удары по России, применяя поставленное Лондоном оружие.
"...Впервые настолько откровенно западный политик признал то, что давно уже для всех стран мирового большинства является "секретом Полишинеля": Запад ведет неприкрытую войну против России руками украинцев", — заявила Захарова.
Ранее посол России в Бельгии Александр Токовинин заявилял, что НАТО развязала против страны гибрибную войну, аналогов которой нет.
Песков назвал слова Кэмерона об ударах по России опасными