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МИД назвал слова Кэмерона признанием, что Запад ведет войну против России - 03.05.2024, ПРАЙМ
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МИД назвал слова Кэмерона признанием, что Запад ведет войну против России
МИД назвал слова Кэмерона признанием, что Запад ведет войну против России - 03.05.2024, ПРАЙМ
МИД назвал слова Кэмерона признанием, что Запад ведет войну против России
Слова министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона об ударах по российской территории доказывают, что Запад ведет войну против России руками... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T15:33+0300
2024-05-03T16:05+0300
политика
россия
мария захарова
дэвид кэмерон
новости
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Слова министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона об ударах по российской территории доказывают, что Запад ведет войну против России руками украинцев. Об этом заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова.Ранее глава британского внешнеполитического ведомства заявил, что ВСУ имеют право наносить ответные удары по России, применяя поставленное Лондоном оружие."...Впервые настолько откровенно западный политик признал то, что давно уже для всех стран мирового большинства является "секретом Полишинеля": Запад ведет неприкрытую войну против России руками украинцев", — заявила Захарова.Ранее посол России в Бельгии Александр Токовинин заявилял, что НАТО развязала против страны гибрибную войну, аналогов которой нет.
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россия, мария захарова, дэвид кэмерон, новости
Политика, РОССИЯ, Мария Захарова, Дэвид Кэмерон, Новости
15:33 03.05.2024 (обновлено: 16:05 03.05.2024)
 
МИД назвал слова Кэмерона признанием, что Запад ведет войну против России

Захарова: Кэмерон, заявляя об ударах по России, признает войну Запада против нее

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Слова министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона об ударах по российской территории доказывают, что Запад ведет войну против России руками украинцев. Об этом заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова.
Ранее глава британского внешнеполитического ведомства заявил, что ВСУ имеют право наносить ответные удары по России, применяя поставленное Лондоном оружие.
"...Впервые настолько откровенно западный политик признал то, что давно уже для всех стран мирового большинства является "секретом Полишинеля": Запад ведет неприкрытую войну против России руками украинцев", — заявила Захарова.
Ранее посол России в Бельгии Александр Токовинин заявилял, что НАТО развязала против страны гибрибную войну, аналогов которой нет.
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
Песков назвал слова Кэмерона об ударах по России опасными
12:55
 
ПолитикаРОССИЯМария ЗахароваДэвид КэмеронНовости
 
 
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