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Захарова назвала санкции США против компаний КНР частью торговой войны

Захарова назвала санкции США против компаний КНР частью торговой войны - 03.05.2024, ПРАЙМ

Захарова назвала санкции США против компаний КНР частью торговой войны

Санкции, введенные Вашингтоном против Пекина за сотрудничество с Москвой, являются частью торговой войны. Такое мнение выразила официальный представитель МИД... | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T17:07+0300

2024-05-03T17:07+0300

2024-05-03T17:10+0300

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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Санкции, введенные Вашингтоном против Пекина за сотрудничество с Москвой, являются частью торговой войны. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Вы знаете, это торговая война, которая идет полным ходом за переделы рынка, за сохранение своих собственных темпов развития Соединенными Штатами Америки", - отметила представитель внешнеполитического ведомства.По мнению дипломата, экономика Китая представляет большую угрозу для США, и поэтому американские санкции следует рассматривать как попытку сохранить экономическое лидерство при отсутствии легальных возможностей.Рестрикции со стороны США только подчеркивает тот факт, что за поверхностным предлогом в виде России скрывается более широкая борьба за доминирование на мировом рынке. Такие санкции только усиливают торговую войну, приводя к напряженности между США, Китаем и Россией, заключила Захарова.В декабре прошлого года Министерство финансов США получило право вводить ограничения в отношении финансовых организаций третьих стран, которые обслуживают российские компании, против которых были введены санкции, и тех, кто способствует поставкам товаров в интересах ВПК России.

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