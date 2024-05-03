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Терминал ГК "Дело" увеличил отгрузку зерна на экспорт на 20 процентов
Терминал ГК "Дело" увеличил отгрузку зерна на экспорт на 20 процентов - 03.05.2024, ПРАЙМ
Терминал ГК "Дело" увеличил отгрузку зерна на экспорт на 20 процентов
Зерновой терминал КСК (входит в Группу компаний "Дело") по итогам первого квартала текущего года отгрузил на экспорт 2,5 миллиона тонн зерна, что выше уровня... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T07:32+0300
2024-05-03T07:32+0300
2024-05-03T07:32+0300
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МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Зерновой терминал КСК (входит в Группу компаний "Дело") по итогам первого квартала текущего года отгрузил на экспорт 2,5 миллиона тонн зерна, что выше уровня аналогичного периода 2023 года на 20%, сообщили РИА Новости в компании. "Группа компаний "Дело" является лидером перевалки контейнеров и зерна через порты Юга. По итогам первого квартала 2024 года зерновой терминал Группы компаний "Дела" отгрузил на экспорт 2,5 миллиона тонн зерна, что на 20% больше, чем за 2023 год", - рассказали в группе. Ранее в компании сообщили, что зерновой терминал КСК установил абсолютный рекорд России, перевалив за апрель 1,03 миллиона тонн зерна. В группе компаний "Дело" добавили РИА Новости, что перевалка контейнерного терминала НУТЭП (входит в Группу) составила 159 тысяч ДФЭ, что на 14% ниже аналогичного периода предыдущего года. "В первом квартале для повышения долгосрочной эффективности операций проводилась перенастройка оборудования контейнерного терминала, что наравне с погодными условиями повлияло на объемы контейнеров, обработанные в отчётном периоде", - пояснили в компании. В ГК "Дело" отметили, что с учётом потребностей российской внешней торговли группа планомерно наращивает мощности своих терминалов в Новороссийске, как контейнерного, так и зернового. Как сообщал председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарёв, объем инвестиций группы в развитие зернового терминала достигает 500 миллионов долларов, в перспективе группа планирует нарастить его мощности с текущих 9 миллионов тонн до 10,5 миллиона тонн в год. Мощности контейнерного терминала вырастут до 1 миллиона ДФЭ.
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поставки зерна, экспорт зерна
Экономика, поставки зерна, экспорт зерна
Терминал ГК "Дело" увеличил отгрузку зерна на экспорт на 20 процентов
Терминал ГК "Дело" за I квартал увеличил отгрузку зерна на экспорт на 20%
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Зерновой терминал КСК (входит в Группу компаний "Дело") по итогам первого квартала текущего года отгрузил на экспорт 2,5 миллиона тонн зерна, что выше уровня аналогичного периода 2023 года на 20%, сообщили РИА Новости в компании.
"Группа компаний "Дело" является лидером перевалки контейнеров и зерна через порты Юга. По итогам первого квартала 2024 года зерновой терминал Группы компаний "Дела" отгрузил на экспорт 2,5 миллиона тонн зерна, что на 20% больше, чем за 2023 год", - рассказали в группе. Ранее в компании сообщили, что зерновой терминал КСК установил абсолютный рекорд России, перевалив за апрель 1,03 миллиона тонн зерна.
В группе компаний "Дело" добавили РИА Новости, что перевалка контейнерного терминала НУТЭП (входит в Группу) составила 159 тысяч ДФЭ, что на 14% ниже аналогичного периода предыдущего года.
"В первом квартале для повышения долгосрочной эффективности операций проводилась перенастройка оборудования контейнерного терминала, что наравне с погодными условиями повлияло на объемы контейнеров, обработанные в отчётном периоде", - пояснили в компании.
В ГК "Дело" отметили, что с учётом потребностей российской внешней торговли группа планомерно наращивает мощности своих терминалов в Новороссийске, как контейнерного, так и зернового.
Как сообщал председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарёв, объем инвестиций группы в развитие зернового терминала достигает 500 миллионов долларов, в перспективе группа планирует нарастить его мощности с текущих 9 миллионов тонн до 10,5 миллиона тонн в год. Мощности контейнерного терминала вырастут до 1 миллиона ДФЭ.
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