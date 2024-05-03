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Правительство вывело золото из-под действия курсовой экспортной пошлины

Правительство вывело золото из-под действия курсовой экспортной пошлины - 03.05.2024, ПРАЙМ

Правительство вывело золото из-под действия курсовой экспортной пошлины

Правительство РФ отменило действие экспортной пошлины в отношении золота. Соответствующее постановление 25 апреля подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 03.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-03T09:37+0300

2024-05-03T09:37+0300

2024-05-03T10:03+0300

золото

пошлины

ндпи

кабмин

экспортная пошлина

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МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ отменило действие экспортной пошлины в отношении золота. Соответствующее постановление 25 апреля подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.При этом продолжает действовать пошлина на золотосодержащие концентраты.Кроме того, с 1 июня текущего года вступит в силу закон о введении дополнительного коэффициента к налогу на добычу полезных ископаемых на золото в размере 78 тысяч рублей за один килограмм.

https://1prime.ru/20240429/zoloto-847798214.html

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золото, пошлины, ндпи, экспортная пошлина