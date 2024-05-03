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Правительство вывело золото из-под действия курсовой экспортной пошлины - 03.05.2024, ПРАЙМ
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Правительство вывело золото из-под действия курсовой экспортной пошлины
Правительство вывело золото из-под действия курсовой экспортной пошлины - 03.05.2024, ПРАЙМ
Правительство вывело золото из-под действия курсовой экспортной пошлины
Правительство РФ отменило действие экспортной пошлины в отношении золота. Соответствующее постановление 25 апреля подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T09:37+0300
2024-05-03T10:03+0300
золото
пошлины
ндпи
кабмин
экспортная пошлина
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МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ отменило действие экспортной пошлины в отношении золота. Соответствующее постановление 25 апреля подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.При этом продолжает действовать пошлина на золотосодержащие концентраты.Кроме того, с 1 июня текущего года вступит в силу закон о введении дополнительного коэффициента к налогу на добычу полезных ископаемых на золото в размере 78 тысяч рублей за один килограмм.
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золото, пошлины, ндпи, экспортная пошлина
золото, пошлины, НДПИ, Кабмин, экспортная пошлина
09:37 03.05.2024 (обновлено: 10:03 03.05.2024)
 
Правительство вывело золото из-под действия курсовой экспортной пошлины

Правительство отменило действие экспортной пошлины на золото 25 апреля

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗолото
Золото - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ отменило действие экспортной пошлины в отношении золота. Соответствующее постановление 25 апреля подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
При этом продолжает действовать пошлина на золотосодержащие концентраты.
Кроме того, с 1 июня текущего года вступит в силу закон о введении дополнительного коэффициента к налогу на добычу полезных ископаемых на золото в размере 78 тысяч рублей за один килограмм.
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КабминзолотопошлиныНДПИэкспортная пошлина
 
 
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