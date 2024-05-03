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Рынок золота на Мосбирже удвоился в январе-апреле - 03.05.2024, ПРАЙМ
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Рынок золота на Мосбирже удвоился в январе-апреле
Рынок золота на Мосбирже удвоился в январе-апреле - 03.05.2024, ПРАЙМ
Рынок золота на Мосбирже удвоился в январе-апреле
Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам января-апреля 2024 года вырос более чем в 2 раза в сравнении с аналогичным периодом годом ранее... | 03.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-03T17:58+0300
2024-05-03T17:58+0300
мосбиржа
золото
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МОСКВА, 3 мая – ПРАЙМ. Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам января-апреля 2024 года вырос более чем в 2 раза в сравнении с аналогичным периодом годом ранее - до 35,9 тонны, по серебру – на 52,5% - до 66,2 тонны, сообщает биржа.В денежном выражении было заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 189,7 миллиарда рублей против 86,4 миллиарда рублей в аналогичный период 2023 года. Объем торгов в апреле 2024 года золотом составил 8 тонн, а серебром - 40,3 тонны (на 4,5 миллиарда рублей).По итогам 2023 года на Московской бирже было заключено сделок с золотом (83,7 тонны) и серебром (143,8 тонны) на общую сумму 469,8 миллиарда рублей против 122,8 миллиарда рублей в 2022 году - 32,3 тонны золота и 78,7 тонны серебра.Поставочные торги драгоценным металлами были запущены на Московской бирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам биржевых торгов осуществляется по счетам участников в драгоценных металлах, открытым в НКО НКЦ (АО), выступающей в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке, а также осуществляющей неторговые операции с участниками по приему-выдаче слитков драгоценных металлов в биржевом хранилище.Участниками биржевого рынка золота и серебра являются на сегодняшний день 98 организаций: 56 банков, 33 профучастников рынка ценных бумаг (брокерские компании и их клиенты), 7 золотодобывающих компаний, страховая компания, а также Банк России, который с ноября 2017 года наряду с покупкой золота на внебиржевом рынке выставляет заявки на покупку золота на торгах Московской биржи.
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мосбиржа, золото
Мосбиржа, золото
17:58 03.05.2024
 
Рынок золота на Мосбирже удвоился в январе-апреле

Рынок золота на Московской бирже вырос до 3,9 тонны в январе-апреле

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГранулированное золото высшей пробы 99,99 процентов чистоты
Гранулированное золото высшей пробы 99,99 процентов чистоты - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 3 мая – ПРАЙМ. Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам января-апреля 2024 года вырос более чем в 2 раза в сравнении с аналогичным периодом годом ранее - до 35,9 тонны, по серебру – на 52,5% - до 66,2 тонны, сообщает биржа.
В денежном выражении было заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 189,7 миллиарда рублей против 86,4 миллиарда рублей в аналогичный период 2023 года. Объем торгов в апреле 2024 года золотом составил 8 тонн, а серебром - 40,3 тонны (на 4,5 миллиарда рублей).
По итогам 2023 года на Московской бирже было заключено сделок с золотом (83,7 тонны) и серебром (143,8 тонны) на общую сумму 469,8 миллиарда рублей против 122,8 миллиарда рублей в 2022 году - 32,3 тонны золота и 78,7 тонны серебра.
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Золото не подскочит: покупатели осторожничают
14:32
Поставочные торги драгоценным металлами были запущены на Московской бирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам биржевых торгов осуществляется по счетам участников в драгоценных металлах, открытым в НКО НКЦ (АО), выступающей в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке, а также осуществляющей неторговые операции с участниками по приему-выдаче слитков драгоценных металлов в биржевом хранилище.
Участниками биржевого рынка золота и серебра являются на сегодняшний день 98 организаций: 56 банков, 33 профучастников рынка ценных бумаг (брокерские компании и их клиенты), 7 золотодобывающих компаний, страховая компания, а также Банк России, который с ноября 2017 года наряду с покупкой золота на внебиржевом рынке выставляет заявки на покупку золота на торгах Московской биржи.
 
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