https://1prime.ru/20240504/ataki-847913980.html

В МИД отвергли обвинения НАТО в гибридных атаках со стороны России

В МИД отвергли обвинения НАТО в гибридных атаках со стороны России - 04.05.2024, ПРАЙМ

В МИД отвергли обвинения НАТО в гибридных атаках со стороны России

Обвинения Североатлантического альянса в причастности России к гибридным атакам являются дезинформацией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... | 04.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-04T12:23+0300

2024-05-04T12:23+0300

2024-05-04T12:24+0300

политика

нато

атаки

мария захарова

https://cdnn.1prime.ru/img/84189/95/841899538_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f79a7a424e5fb9b66697d1c6cd5cb34f.jpg

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Обвинения Североатлантического альянса в причастности России к гибридным атакам являются дезинформацией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Совет НАТО 2 мая принял заявление, в котором бездоказательно обвинил Москву в гибридных атаках против стран-членов блока. "Североатлантический альянс и руководство отдельных государств-членов занимаются тем, что у них получается лучше всего — дезинформацией, взвинчиванием градуса антироссийской истерии для того, чтобы оправдать невиданные масштабы милитаризации Европы", — заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ. Она отметила, что "в этом же ряду — пособничество и сокрытие результатов расследования подрыва "Северных потоков".По мнению Захаровой, указанные выше обвинения вписываются в усилия НАТО ввести население Европы в заблуждение."Заявление Совета НАТО хорошо вписывается в усилия по введению в заблуждение населения Европы и Северной Америки с целью отвести общественное внимание от реальных действий самого альянса", — сказала он.Представитель МИД РФ добавила, что это Североатлантический альянс развязал против России гибридную войну во всех операционных средах и на всех географических направлениях"."И не только гибридную – в конфликте вокруг Украины натовцы активно вовлечены в реальное военное противоборство с нашей страной. Они не просто финансируют киевский режим, поставляют вооружения, но и снабжают его разведданными, после которых западным же оружием наносятся удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре на российской территории", — сказала Захарова.

https://1prime.ru/20240503/rossiya-847885492.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нато, атаки, мария захарова