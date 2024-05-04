Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пожар на заводе в Берлине до сих пор не потушили, сообщили СМИ - 04.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240504/berlin-847916111.html
Пожар на заводе в Берлине до сих пор не потушили, сообщили СМИ
Пожар на заводе в Берлине до сих пор не потушили, сообщили СМИ - 04.05.2024, ПРАЙМ
Пожар на заводе в Берлине до сих пор не потушили, сообщили СМИ
Пожар на берлинском заводе Diehl, входящем в концерн по производству передаваемых Украине систем ПВО Iris-T, продолжается спустя сутки. Борьба с пожаром может... | 04.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-04T15:00+0300
2024-05-04T15:00+0300
происшествия
берлин
пожар
завод
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/29/841252903_0:112:2401:1462_1920x0_80_0_0_ca1a8bf4e3b78976a283a03756d94fd8.jpg
БЕРЛИН, 4 мая - ПРАЙМ. Пожар на берлинском заводе Diehl, входящем в концерн по производству передаваемых Украине систем ПВО Iris-T, продолжается спустя сутки. Борьба с пожаром может продлиться всю субботу. Об этом сообщило немецкое издание B.Z. со ссылкой на пресс-службу пожарных. В материале казано, что спустя сутки после возгорания на расположенном в берлинском районе Лихтерфельд работы по тушению до сих пор продолжаются. "В субботу утром около 50 пожарных все еще находились на рабочем месте, сообщил пресс-секретарь. По его словам, работы по тушению, вероятно, будут продолжаться в течение всей субботы", — сообщило издание. Жителей близлежащих районов города по-прежнему просят держать окна закрытыми. Ранее, на телефоны жителей Берлина в пятницу поступило экстренное оповещение с пометкой "опасность". Отмечалось, что в районе Лихтерфельд находится очаг пожара на заводе, от которого исходит ядовитый дым. Жителям было рекомендовано избегать и объезжать данный район, а также закрыть окна и двери, отключить системы вентиляции и кондиционирования. Diehl Metal Applications принадлежит оборонно-промышленной компании Diehl, участвующей в производстве систем ЗРК Iris-T.
https://1prime.ru/20240504/ottok-847915213.html
берлин
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/29/841252903_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_abc86abfe033efcbe9425311b65fefc4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
берлин, пожар, завод
Происшествия, Берлин, пожар, завод
15:00 04.05.2024
 
Пожар на заводе в Берлине до сих пор не потушили, сообщили СМИ

B.Z.: пожар на заводе в Берлине не потушен, борьба с огнем продлится всю субботу

© Unsplash/Amer KaasemБерлин, Германия
Берлин, Германия
© Unsplash/Amer Kaasem
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕРЛИН, 4 мая - ПРАЙМ. Пожар на берлинском заводе Diehl, входящем в концерн по производству передаваемых Украине систем ПВО Iris-T, продолжается спустя сутки. Борьба с пожаром может продлиться всю субботу. Об этом сообщило немецкое издание B.Z. со ссылкой на пресс-службу пожарных.
В материале казано, что спустя сутки после возгорания на расположенном в берлинском районе Лихтерфельд работы по тушению до сих пор продолжаются.
"В субботу утром около 50 пожарных все еще находились на рабочем месте, сообщил пресс-секретарь. По его словам, работы по тушению, вероятно, будут продолжаться в течение всей субботы", — сообщило издание.
Жителей близлежащих районов города по-прежнему просят держать окна закрытыми.
Ранее, на телефоны жителей Берлина в пятницу поступило экстренное оповещение с пометкой "опасность". Отмечалось, что в районе Лихтерфельд находится очаг пожара на заводе, от которого исходит ядовитый дым. Жителям было рекомендовано избегать и объезжать данный район, а также закрыть окна и двери, отключить системы вентиляции и кондиционирования.
Diehl Metal Applications принадлежит оборонно-промышленной компании Diehl, участвующей в производстве систем ЗРК Iris-T.
Монеты номиналом 1 евро и банкноты евро различного номинала - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2024
В Германии предупредили о беспрецедентном оттоке капитала из страны
13:14
 
ПроисшествияБерлинпожарзавод
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала