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Пожар на заводе в Берлине до сих пор не потушили, сообщили СМИ
Пожар на заводе в Берлине до сих пор не потушили, сообщили СМИ - 04.05.2024, ПРАЙМ
Пожар на заводе в Берлине до сих пор не потушили, сообщили СМИ
Пожар на берлинском заводе Diehl, входящем в концерн по производству передаваемых Украине систем ПВО Iris-T, продолжается спустя сутки. Борьба с пожаром может... | 04.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-04T15:00+0300
2024-05-04T15:00+0300
2024-05-04T15:00+0300
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БЕРЛИН, 4 мая - ПРАЙМ. Пожар на берлинском заводе Diehl, входящем в концерн по производству передаваемых Украине систем ПВО Iris-T, продолжается спустя сутки. Борьба с пожаром может продлиться всю субботу. Об этом сообщило немецкое издание B.Z. со ссылкой на пресс-службу пожарных. В материале казано, что спустя сутки после возгорания на расположенном в берлинском районе Лихтерфельд работы по тушению до сих пор продолжаются. "В субботу утром около 50 пожарных все еще находились на рабочем месте, сообщил пресс-секретарь. По его словам, работы по тушению, вероятно, будут продолжаться в течение всей субботы", — сообщило издание. Жителей близлежащих районов города по-прежнему просят держать окна закрытыми. Ранее, на телефоны жителей Берлина в пятницу поступило экстренное оповещение с пометкой "опасность". Отмечалось, что в районе Лихтерфельд находится очаг пожара на заводе, от которого исходит ядовитый дым. Жителям было рекомендовано избегать и объезжать данный район, а также закрыть окна и двери, отключить системы вентиляции и кондиционирования. Diehl Metal Applications принадлежит оборонно-промышленной компании Diehl, участвующей в производстве систем ЗРК Iris-T.
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Происшествия, Берлин, пожар, завод
Пожар на заводе в Берлине до сих пор не потушили, сообщили СМИ
B.Z.: пожар на заводе в Берлине не потушен, борьба с огнем продлится всю субботу
БЕРЛИН, 4 мая - ПРАЙМ. Пожар на берлинском заводе Diehl, входящем в концерн по производству передаваемых Украине систем ПВО Iris-T, продолжается спустя сутки. Борьба с пожаром может продлиться всю субботу. Об этом сообщило немецкое издание B.Z. со ссылкой на пресс-службу пожарных.
В материале казано, что спустя сутки после возгорания на расположенном в берлинском районе Лихтерфельд работы по тушению до сих пор продолжаются.
"В субботу утром около 50 пожарных все еще находились на рабочем месте, сообщил пресс-секретарь. По его словам, работы по тушению, вероятно, будут продолжаться в течение всей субботы", — сообщило издание.
Жителей близлежащих районов города по-прежнему просят держать окна закрытыми.
Ранее, на телефоны жителей Берлина в пятницу поступило экстренное оповещение с пометкой "опасность". Отмечалось, что в районе Лихтерфельд находится очаг пожара на заводе, от которого исходит ядовитый дым. Жителям было рекомендовано избегать и объезжать данный район, а также закрыть окна и двери, отключить системы вентиляции и кондиционирования.
Diehl Metal Applications принадлежит оборонно-промышленной компании Diehl, участвующей в производстве систем ЗРК Iris-T.
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