https://1prime.ru/20240504/boeing-847898712.html

Две странные смерти. Что творится в могущественной американской корпорации

Две странные смерти. Что творится в могущественной американской корпорации - 04.05.2024, ПРАЙМ

Две странные смерти. Что творится в могущественной американской корпорации

В США умер второй осведомитель о дефектах в самолетах корпорации Boeing – причем, так же внезапно, как и первый. Бывшего аудитора компании Spirit AeroSystems,... | 04.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-04T04:04+0300

2024-05-04T04:04+0300

2024-05-04T04:04+0300

статья

boeing 737

boeing 787 dreamliner

производство boeing 737 max

https://cdnn.1prime.ru/img/82300/69/823006957_0:97:2000:1222_1920x0_80_0_0_e041a8ec37907e1ed0df34eddaa671f9.jpg

МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. В США умер второй осведомитель о дефектах в самолетах корпорации Boeing – причем, так же внезапно, как и первый. Бывшего аудитора компании Spirit AeroSystems, поставщика Boeing, Джошуа Дина погубила "неожиданно быстро резвившаяся инфекция". Другой информатор — Джон Барнетт — в марте, по данным судмедэкспертизы, совершил самоубийство. Оба докладывали регулирующим органам о дефектах в самолетах компании. И один из них точно боялся за свою жизнь.Самоубийство после допросаДвенадцатого марта в автомобиле возле одного из мотелей в Северном Чарльстоне (Южная Калифорния) нашли тело Джона Барнетта со следами огнестрельного ранения. Эта смерть всколыхнула небольшой городок. Мужчина проработал в корпорации Boeing три десятка лет и в 2017-м вышел на пенсию – как утверждал, вынужденно. Последние годы он как раз проверял качество на заводе в Северном Чарльстоне, где выпускали дальнемагистральные лайнеры Boeing 787. И последовательно доказывал, что один из крупнейших самолетостроителей мира не заботится о качестве своей продукции.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеВ 2019 году Барнетт и несколько его коллег пожаловались на Boeing крупным СМИ. Новое руководство, по их словам, не понимало процессов, предпочитало работать по-военному, заставляя инженеров скрывать дефекты и нарушать процедуры. "Они просто хотели вытолкнуть самолеты за дверь и считать прибыль", - рассказывал Барнетт. Барнетт также сообщал, что обнаружил серьезные проблемы с кислородными системами самолета, заявив, что каждая четвертая дыхательная маска не сработает в случае чрезвычайной ситуации. Он предупредил начальство завода о своих опасениях, но никаких действий предпринято не было.Корпорация опровергала все обвинения. Тем не менее, проверка Федерального управления гражданской авиации (FAA) в 2017 году действительно обнаружила по крайней мере 53 "несоответствующих" детали. И позже сама корпорация признала, что некоторые кислородные баллоны "не работали должным образом", но опровергла утверждения Барнетта о том, что они действительно были установлены на самолетах.Однако многочисленные тревожные инциденты доказывали правоту Барнетта. Последней каплей стала январская авария самолета Boeing 737 MAX 9 — после нее федеральные власти США вновь начали проверять корпорацию, а Boeing столкнулся с обвалом котировок, убытками и сменой менеджмента. Начались новые расследования.Однако покончить с жизнью Барнетт почему-то решил во время перерыва в даче показаний на корпорацию. Он утверждал, что начальство давило на простых работяг, чтобы те намеренно устанавливали некачественные детали на самолеты на сборочной линии. Порой их буквально вынимались из мусорных баков перед установкой – все ради экономии.Накануне смерти Барнетта допрашивали на протяжении семи часов – дольше не позволяли правила. Мужчине дали небольшую передышку. Но до следующего раунда допросов он не дожил.Шлейф инцидентов В октябре 2018-го и в марте 2019-го произошли две авиакатастрофы. Первая случилась с летевшим из Джакарты самолетом 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, который упал в Яванское море через 15 минут после взлета, а вторая — с таким же судном эфиопских авиалиний, который рухнул через шесть минут после взлета в Аддис-Абебе. Расследование, проведенное в 2020 году, показало, что дело было в автоматизированной системе управления.В 2021 году Boeing заключил мировое соглашение с ФБР и Департаментом транспорта США, признав, что двое бывших сотрудников корпорации ввели в заблуждение Федеральную авиационную администрацию (FAA) по поводу сроков обучения персонала новой системе управления полетом.Пятого января 2024-го произошел новый громкий инцидент - во время полета оторвалась дверная панель недавно построенного 737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines. Как рассказывали CNN пассажиры того рейса, едва лайнер, вылетевший из Портленда, поднялся на высоту пять тысяч метров, как в его борту со страшным грохотом образовалась огромная дыра. С мальчика, сидящего неподалеку от нее, сорвало рубашку и унесло в небо. Самого ребенка удержала мать. Этот инцидент привел к тщательному изучению производственных мощностей компании со стороны регулирующих органов и вынудил генерального директора Boeing Дэйва Кэлхуна объявить, что он уйдет со своего поста.В апреле бывший инженер по качеству компании Boeing Сэм Салехпур прямо заявил, что полеты на 787 Dreamliner аэрокосмического гиганта небезопасны, самолет попросту может развалиться в полете. В корпорации "нет культуры безопасности", а сотрудников, которые поднимают тревогу, "игнорируют, маргинализируют, отстраняют и даже хуже - угрожают физической расправой", говорил инженер. Салехпур, проработавший в Boeing пятнадцать лет, сказал, что после того, как он выразил обеспокоенность, его просто перевели на другую линию самолетов. По его словам, корпорация "не прощает подобных заявлений".Еще одна смертьВ мае стало известно о смерти еще одного разоблачителя. Бывший аудитор по качеству компании-поставщика Boeing Джошуа Дин скончался после перенесенной инфекции. Издание The Seattle Times писало, что 45-летний мужчина вел здоровый образ жизни, посещал спортзал и ни на что не жаловался – во всяком случае, родственники об этом не слышали. Но внезапно у Дина возникли проблемы с дыханием, его госпитализировали, но спасти не смогли.Дин одним из первых забил тревогу из-за того, что руководство компании, по его словам, заведомо игнорировало критические производственные дефекты в самолетах Boeing 737 MAX. Он подробно задокументировал свои наблюдения. Компания уволила Дина в апреле 2023 года, что, по его мнению, было местью за разоблачение. В феврале Дин заявил журналистам, что его наказали в назидание другим. “Если вы будете слишком шуметь, мы заставим вас замолчать”, - цитировали его слова СМИ.Затем, в августе, Spirit AeroSystems признала, что обнаружила неправильно просверленные отверстия в кормовой герметичной перегородке MAX. Это привело к очередной остановке поставок. После этого Дин подал жалобу в Федеральную авиационную администрацию. В ноябре она завершила расследование и направила Дину письмо, не сообщая результаты. Но у Дина сложилось впечатление, что администрация подтвердила его подозрения хотя бы частично.Скандалы, инциденты и смерти информаторов больно ударили по корпорации. Компания Boeing потратила почти четыре миллиарда долларов только в последнем квартале, пытаясь справиться с кризисом безопасности. Ее выручка упала на восемь процентов за первые три месяца года, до 16,57 млрд долларов.Январский инцидент с оторвавшейся дверцей шокировал не только пассажиров, но и самого производителя. Все-таки Boeing делает самый продаваемый коммерческий самолет в мире. И уже больше половины американцев боятся на нем летать. Многие авиакомпании теперь показывают путешественникам, на каком типе самолета они будут лететь. Некоторые сторонние сайты бронирования даже позволяют путешественникам фильтровать свои маршруты. При этом большинство американцев готовы платить больше, чтобы избежать перелетов на Boeing. Корпорация, тем временем, обещает разобраться со всеми проблемами. У нее, в отличие от пассажиров, выбора нет.

https://1prime.ru/20240107/842741967.html

https://1prime.ru/20230314/840069610.html

https://1prime.ru/20210702/834099446.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

boeing 737, boeing 787 dreamliner, производство boeing 737 max