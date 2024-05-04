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Россия показала невероятные навыки выживания под давлением, считает эксперт
Россия показала невероятные навыки выживания под давлением, считает эксперт - 04.05.2024, ПРАЙМ
Россия показала невероятные навыки выживания под давлением, считает эксперт
Россия будучи крупной державой, подвергшейся наибольшему санкционному давлению в истории, представляет пример для Китая, потому что Москва продемонстрировала... | 04.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-04T06:30+0300
2024-05-04T06:30+0300
2024-05-04T06:30+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Россия будучи крупной державой, подвергшейся наибольшему санкционному давлению в истории, представляет пример для Китая, потому что Москва продемонстрировала "невероятные навыки выживания", заявил старший научный сотрудник аналитического центра Asia Society Policy Institute Филипп Иванов. "Несмотря на то, что Россия является самой подверженной санкциям и глобально изолированной крупной державой в современной истории, она продемонстрировала невероятные навыки выживания, которым Китай стремится научиться", - написал Иванов в статье для издания Nikkei Asia. Как отмечает эксперт, по мере роста двусторонней торговли и экономических связей Россия играет уникальную и жизненно важную роль в плане Китая по защите своей экономики от конкурентной стратегии США. Иванов считает, что Китай и Россия совместно работают над тем, чтобы "американская экономическая мощь выглядела взаимозаменяемой". "Они создали альтернативные глобальные экономические институты и стратегически сосредоточили свое экономическое и дипломатическое внимание на отношениях со странами Ближнего Востока, Африки, Южной Америки, Южной и Юго-Восточной Азии, предлагая альтернативу порядку, основанному на правилах Запада", - пишет эксперт.
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россия, китай, санкции против рф
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, санкции против РФ
Россия показала невероятные навыки выживания под давлением, считает эксперт
Эксперт Иванов: РФ показала навыки выживания, которым стремится научиться Китай
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Россия будучи крупной державой, подвергшейся наибольшему санкционному давлению в истории, представляет пример для Китая, потому что Москва продемонстрировала "невероятные навыки выживания", заявил старший научный сотрудник аналитического центра Asia Society Policy Institute Филипп Иванов.
"Несмотря на то, что Россия является самой подверженной санкциям и глобально изолированной крупной державой в современной истории, она продемонстрировала невероятные навыки выживания, которым Китай стремится научиться", - написал Иванов в статье для издания Nikkei Asia.
Как отмечает эксперт, по мере роста двусторонней торговли и экономических связей Россия играет уникальную и жизненно важную роль в плане Китая по защите своей экономики от конкурентной стратегии США.
Иванов считает, что Китай и Россия совместно работают над тем, чтобы "американская экономическая мощь выглядела взаимозаменяемой".
"Они создали альтернативные глобальные экономические институты и стратегически сосредоточили свое экономическое и дипломатическое внимание на отношениях со странами Ближнего Востока, Африки, Южной Америки, Южной и Юго-Восточной Азии, предлагая альтернативу порядку, основанному на правилах Запада", - пишет эксперт.
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