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СМИ: крупнейший турецкий банк ужесточил условия открытия счетов для россиян
СМИ: крупнейший турецкий банк ужесточил условия открытия счетов для россиян - 04.05.2024, ПРАЙМ
СМИ: крупнейший турецкий банк ужесточил условия открытия счетов для россиян
Один из крупнейших банков Турции — DenizBank — серьезно ужесточил с начала 2024 года условия открытия счетов для россиян и все чаще отклоняет их заявки. Об этом | 04.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-04T11:42+0300
2024-05-04T11:42+0300
2024-05-04T11:42+0300
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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Один из крупнейших банков Турции — DenizBank — серьезно ужесточил с начала 2024 года условия открытия счетов для россиян и все чаще отклоняет их заявки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на посредников, которые помогают гражданам РФ в получении банковских карт в Турции.Посредник Сергей Овсянников рассказал РБК, что из десяти заявок на открытие счета одобрение получает только одна. По его словам, даже наличие вида на жительство или прописки в Турции не позволяет открыть банковский счет. При этом DenizBankодобряет заявки клиентам с большим депозитом в размере от 100 тысяч долларов, добавил он. Отмечается, что ранее счет в этом банке можно было открыть при наличии загранпаспорта РФ.Один из россиян, который обращался в DenizBank в апреле текущего года, рассказал РБК, что ему отказали в открытии счета с туристическим ВНЖ и местной пропиской. Первоначально документы у него приняли, но после их проверки направили отказ.
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Экономика, ТУРЦИЯ, россияне
СМИ: крупнейший турецкий банк ужесточил условия открытия счетов для россиян
РБК: турецкий банк DenizBank начал чаще отказывать россиянам в открытии счетов
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ.
Один из крупнейших банков Турции — DenizBank — серьезно ужесточил с начала 2024 года условия открытия счетов для россиян и все чаще отклоняет их заявки. Об этом сообщает РБК
со ссылкой на посредников, которые помогают гражданам РФ в получении банковских карт в Турции.
Посредник Сергей Овсянников рассказал РБК, что из десяти заявок на открытие счета одобрение получает только одна. По его словам, даже наличие вида на жительство или прописки в Турции не позволяет открыть банковский счет. При этом DenizBankодобряет заявки клиентам с большим депозитом в размере от 100 тысяч долларов, добавил он.
Отмечается, что ранее счет в этом банке можно было открыть при наличии загранпаспорта РФ.
Один из россиян, который обращался в DenizBank в апреле текущего года, рассказал РБК, что ему отказали в открытии счета с туристическим ВНЖ и местной пропиской. Первоначально документы у него приняли, но после их проверки направили отказ.
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