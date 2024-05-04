https://1prime.ru/20240504/denizbank-847913706.html

СМИ: крупнейший турецкий банк ужесточил условия открытия счетов для россиян

СМИ: крупнейший турецкий банк ужесточил условия открытия счетов для россиян - 04.05.2024, ПРАЙМ

СМИ: крупнейший турецкий банк ужесточил условия открытия счетов для россиян

Один из крупнейших банков Турции — DenizBank — серьезно ужесточил с начала 2024 года условия открытия счетов для россиян и все чаще отклоняет их заявки. Об этом | 04.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-04T11:42+0300

2024-05-04T11:42+0300

2024-05-04T11:42+0300

экономика

турция

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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Один из крупнейших банков Турции — DenizBank — серьезно ужесточил с начала 2024 года условия открытия счетов для россиян и все чаще отклоняет их заявки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на посредников, которые помогают гражданам РФ в получении банковских карт в Турции.Посредник Сергей Овсянников рассказал РБК, что из десяти заявок на открытие счета одобрение получает только одна. По его словам, даже наличие вида на жительство или прописки в Турции не позволяет открыть банковский счет. При этом DenizBankодобряет заявки клиентам с большим депозитом в размере от 100 тысяч долларов, добавил он. Отмечается, что ранее счет в этом банке можно было открыть при наличии загранпаспорта РФ.Один из россиян, который обращался в DenizBank в апреле текущего года, рассказал РБК, что ему отказали в открытии счета с туристическим ВНЖ и местной пропиской. Первоначально документы у него приняли, но после их проверки направили отказ.

https://1prime.ru/20240503/zamena-847886935.html

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турция, россияне