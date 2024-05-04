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Лайфхак: чем дешевле обогреть частный дом весной - 04.05.2024, ПРАЙМ
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Лайфхак: чем дешевле обогреть частный дом весной
Лайфхак: чем дешевле обогреть частный дом весной - 04.05.2024, ПРАЙМ
Лайфхак: чем дешевле обогреть частный дом весной
Частные дома весной можно отапливать с помощью альтернативных источников энергии. Об этом агентству “Прайм” рассказал профессор кафедры "ПТС" НИУ "МЭИ" Евгений... | 04.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-04T03:03+0300
2024-05-04T03:03+0300
дом
жилой дом
отопление
эксклюзив
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Частные дома весной можно отапливать с помощью альтернативных источников энергии. Об этом агентству “Прайм” рассказал профессор кафедры "ПТС" НИУ "МЭИ" Евгений Гашо.Далеко не все дачные поселки газифицированы, и для отопления даже весной приходится искать альтернативу. Это не только традиционные дрова и электричество, но и солнечные коллекторы.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале“Они используют солнечную энергию для нагрева воды или воздуха, а затем и для отопления помещений. Такие приспособления обычно устанавливают на крыше домов или на открытой площадке, где они максимально поглощают солнечное излучение, а потом отдают тепло в дом, греют воду. Зимой этот вариант не всегда пройдет - солнца меньше, но холоднее, а вот на межсезонье - вполне неплохо и экономно.Есть и тепловые насосы, которые могут использоваться не только для отопления, но и для охлаждения дома в летний период. “Это называется режимом обратного цикла, когда тепловой насос переключается на охлаждение вместо отопления”, - поясняет эксперт.Коллекторы и насосы представлены на нашем рынке в разном ценовом диапазоне - есть как дешевые варианты, так и дорогие, отличающиеся большей надежностью. Есть коллекторы отечественного производства. Их стоимость от 35 тысяч рублей и выше.Электрическое отопление всегда довольно дорогое, но сэкономить можно, выбрав подходящий тариф. Он зависит от потребления электроэнергии и времени суток, когда она используется. Например, при однотарифном учете цена будет одинаковой в течение всего дня, а при двухтарифном учете цена с 23:00 до 7:00 будет примерно в 2,5 раза ниже, но днем будет выше, чем при однотарифном учете.Привычный вариант - использование обычных или прессованных дров. Их выгодно покупать в начале лета, тогда до отопительного сезона они подсохнут и и ими можно будет топить. Это выгоднее, чем приобретать сухие дрова зимой намного дороже. Однако зимние дрова лучше тем, что в них меньше влаги, их проще колоть.Сейчас за счет доступности и низкой стоимости популярны пеллеты. Их цена начинается от 6000 рублей за тонну. Пеллетные котлы уже давно используются в загородных домах и демонстрируют хорошие результаты. Приобрести пеллеты можно круглогодично.
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дом, жилой дом, отопление, эксклюзив
дом, жилой дом, отопление, Эксклюзив
03:03 04.05.2024
 
Лайфхак: чем дешевле обогреть частный дом весной

Профессор Гашо назвал альтернативный способ отопления частного дома весной

© Фото : Unsplash/Sieuwert OtterlooЧастный дом
Частный дом - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2024
© Фото : Unsplash/Sieuwert Otterloo
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Ульяна Крайняя
Обозреватель АЭИ "Прайм"
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Частные дома весной можно отапливать с помощью альтернативных источников энергии. Об этом агентству “Прайм” рассказал профессор кафедры "ПТС" НИУ "МЭИ" Евгений Гашо.
Далеко не все дачные поселки газифицированы, и для отопления даже весной приходится искать альтернативу. Это не только традиционные дрова и электричество, но и солнечные коллекторы.
Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале
“Они используют солнечную энергию для нагрева воды или воздуха, а затем и для отопления помещений. Такие приспособления обычно устанавливают на крыше домов или на открытой площадке, где они максимально поглощают солнечное излучение, а потом отдают тепло в дом, греют воду. Зимой этот вариант не всегда пройдет - солнца меньше, но холоднее, а вот на межсезонье - вполне неплохо и экономно.
Есть и тепловые насосы, которые могут использоваться не только для отопления, но и для охлаждения дома в летний период. “Это называется режимом обратного цикла, когда тепловой насос переключается на охлаждение вместо отопления”, - поясняет эксперт.
Коллекторы и насосы представлены на нашем рынке в разном ценовом диапазоне - есть как дешевые варианты, так и дорогие, отличающиеся большей надежностью. Есть коллекторы отечественного производства. Их стоимость от 35 тысяч рублей и выше.
Электрическое отопление всегда довольно дорогое, но сэкономить можно, выбрав подходящий тариф. Он зависит от потребления электроэнергии и времени суток, когда она используется. Например, при однотарифном учете цена будет одинаковой в течение всего дня, а при двухтарифном учете цена с 23:00 до 7:00 будет примерно в 2,5 раза ниже, но днем будет выше, чем при однотарифном учете.
Привычный вариант - использование обычных или прессованных дров. Их выгодно покупать в начале лета, тогда до отопительного сезона они подсохнут и и ими можно будет топить. Это выгоднее, чем приобретать сухие дрова зимой намного дороже. Однако зимние дрова лучше тем, что в них меньше влаги, их проще колоть.
Сейчас за счет доступности и низкой стоимости популярны пеллеты. Их цена начинается от 6000 рублей за тонну. Пеллетные котлы уже давно используются в загородных домах и демонстрируют хорошие результаты. Приобрести пеллеты можно круглогодично.
Кошка на батарее - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
Россиянам объяснили, от чего зависит тариф на отопление
23 апреля, 13:24
 
домжилой домотоплениеЭксклюзив
 
 
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