https://1prime.ru/20240504/drakon-847917584.html

"Очень серьезный ущерб". На Украине испугались российского "Дракона"

"Очень серьезный ущерб". На Украине испугались российского "Дракона" - 04.05.2024, ПРАЙМ

"Очень серьезный ущерб". На Украине испугались российского "Дракона"

Новая модель тяжелой огнеметной системы ТОС-3 "Дракон", спроектированная Россией, причинит большой ущерб украинской армии, полагает полковник СБУ в отставке,... | 04.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-04T20:56+0300

2024-05-04T20:56+0300

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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Новая модель тяжелой огнеметной системы ТОС-3 "Дракон", спроектированная Россией, причинит большой ущерб украинской армии, полагает полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков.Ранее немецкая газета Die Welt, со ссылкой на аналитиков, отмечала значительные возможности огнемета, которое невозможно будет сдержать, даже находясь в бункере."За год они придумали вот эту штуку, которая действительно сейчас будет наносить очень серьезный ущерб", – цитирует Старикова РИА Новости.В интервью YouTube-каналу Politeka он добавил, что то же самое касается термобарических снарядов, которые используются в российских тяжелых огнеметных системах. По его мнению, мощности взрыва этих боеприпасов не позволят укрыться.Россия провела первые испытания гиперзвукового блока "Авангард" в 2013 — 2015 годах. На текущий момент на боевом дежурстве российских Вооруженных сил стоят комплексы "Авангард", "Циклон", а также "Кинжал". Китай тоже проводил испытания "гиперзвука", однако данные о взятии таких ракет на вооружение не раскрываются.

https://1prime.ru/20240504/krym-847915832.html

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