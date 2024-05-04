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"Очень серьезный ущерб". На Украине испугались российского "Дракона" - 04.05.2024, ПРАЙМ
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"Очень серьезный ущерб". На Украине испугались российского "Дракона"
"Очень серьезный ущерб". На Украине испугались российского "Дракона" - 04.05.2024, ПРАЙМ
"Очень серьезный ущерб". На Украине испугались российского "Дракона"
Новая модель тяжелой огнеметной системы ТОС-3 "Дракон", спроектированная Россией, причинит большой ущерб украинской армии, полагает полковник СБУ в отставке,... | 04.05.2024, ПРАЙМ
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2024-05-04T21:05+0300
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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Новая модель тяжелой огнеметной системы ТОС-3 "Дракон", спроектированная Россией, причинит большой ущерб украинской армии, полагает полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков.Ранее немецкая газета Die Welt, со ссылкой на аналитиков, отмечала значительные возможности огнемета, которое невозможно будет сдержать, даже находясь в бункере."За год они придумали вот эту штуку, которая действительно сейчас будет наносить очень серьезный ущерб", – цитирует Старикова РИА Новости.В интервью YouTube-каналу Politeka он добавил, что то же самое касается термобарических снарядов, которые используются в российских тяжелых огнеметных системах. По его мнению, мощности взрыва этих боеприпасов не позволят укрыться.Россия провела первые испытания гиперзвукового блока "Авангард" в 2013 — 2015 годах. На текущий момент на боевом дежурстве российских Вооруженных сил стоят комплексы "Авангард", "Циклон", а также "Кинжал". Китай тоже проводил испытания "гиперзвука", однако данные о взятии таких ракет на вооружение не раскрываются.
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всу, россия
Вооружения, ВСУ, РОССИЯ
20:56 04.05.2024 (обновлено: 21:05 04.05.2024)
 
"Очень серьезный ущерб". На Украине испугались российского "Дракона"

Эксперт Стариков: новые огнеметы ТОС-3 нанесут ВСУ очень серьезный ущерб

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Ураган" на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Новая модель тяжелой огнеметной системы ТОС-3 "Дракон", спроектированная Россией, причинит большой ущерб украинской армии, полагает полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков.
Ранее немецкая газета Die Welt, со ссылкой на аналитиков, отмечала значительные возможности огнемета, которое невозможно будет сдержать, даже находясь в бункере.
"За год они придумали вот эту штуку, которая действительно сейчас будет наносить очень серьезный ущерб", – цитирует Старикова РИА Новости.
В интервью YouTube-каналу Politeka он добавил, что то же самое касается термобарических снарядов, которые используются в российских тяжелых огнеметных системах. По его мнению, мощности взрыва этих боеприпасов не позволят укрыться.
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Россия провела первые испытания гиперзвукового блока "Авангард" в 2013 — 2015 годах. На текущий момент на боевом дежурстве российских Вооруженных сил стоят комплексы "Авангард", "Циклон", а также "Кинжал". Китай тоже проводил испытания "гиперзвука", однако данные о взятии таких ракет на вооружение не раскрываются.
 
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