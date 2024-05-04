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Разведывательные дроны возглавили список запросов Киева к США, пишут СМИ

Разведывательные дроны возглавили список запросов Киева к США, пишут СМИ - 04.05.2024, ПРАЙМ

Разведывательные дроны возглавили список запросов Киева к США, пишут СМИ

Разведывательные беспилотники MQ-9 Reaper заняли первое место в перечне помощи, запрошенной Киевом у Вашингтона. Об этом сообщило издание Politico. | 04.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-04T06:10+0300

2024-05-04T06:10+0300

2024-05-04T06:10+0300

вооружения

сша

поддержка украины

mq-9 reaper

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ВАШИНГТОН, 4 мая - ПРАЙМ. Разведывательные беспилотники MQ-9 Reaper заняли первое место в перечне помощи, запрошенной Киевом у Вашингтона. Об этом сообщило издание Politico. "Растет интерес Украины к получению от США разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper, что в последние месяцы подняло его на первое место в списке пожеланий", — сказано в материале издания. По мнению журналистов Politico, Киев планирует летние операции и ищет новые способы для идентификации целей. В материале говорится со ссылкой на осведомленные источники, что Украина стремилась применять беспилотники для ударных и наблюдательных миссий, но в последнее время ее интересует их использование для разведки. Три представителя отрасли и человек, знакомый с украинскими запросами, сообщили журналистам Politico, что желание получить дроны для Киева не ново, но этот запрос стал для него более приоритетным, так как там ищут любые преимущества на поле боя. Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, сняв последнее юридическое препятствие для возобновления поставок Киеву американских вооружений. На помощь Украине направят почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда пойдут на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда — на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда — для обеспечения "текущих военных операций США в регионе". Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240503/vsu-847907600.html

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сша, поддержка украины, mq-9 reaper