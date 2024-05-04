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В ФРГ раскрыли, почему ATACMS окажутся малоэффективными перед Россией - 04.05.2024, ПРАЙМ
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В ФРГ раскрыли, почему ATACMS окажутся малоэффективными перед Россией
В ФРГ раскрыли, почему ATACMS окажутся малоэффективными перед Россией - 04.05.2024, ПРАЙМ
В ФРГ раскрыли, почему ATACMS окажутся малоэффективными перед Россией
Благодаря подавлению сигнала GPS Москва сможет уничтожить американские ракеты ATACMS, предположил немецкий ведущий эксперт Европейского совета по международным... | 04.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-04T17:30+0300
2024-05-04T17:31+0300
ракеты atacms
германия
россия
gps
поставки оружия украине
вооружения
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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Благодаря подавлению сигнала GPS Москва сможет уничтожить американские ракеты ATACMS, предположил немецкий ведущий эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель в интервью изданию Spiegel."Они (ракеты ATACMS - ред.) могут использоваться для нанесения ударов в глубину... Проблема в том, что ракеты используют GPS-наведение. У русских есть очень эффективные средства подавления сигналов", — отметил он.По его мнению, для лучшего применения ATACMS стоит использовать кассетные боеприпасы. Европейцам Грессель посоветовал пересмотреть свое участие в Конвенции по данному типу снарядов.Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.Кассетные боеприпасы не самоликвидируются со временем, поэтому будут представлять опасность гражданским даже после завершения конфликта. Американская армия отметила, что от пяти до 14 процентов из этих боеприпасов могут вообще не разорваться. В конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине.Bloomberg ранее сообщало, что страны НАТО на фоне необходимости оказывать военную помощь Украине испытывают серьезный кризис с закупками вооружений, в частности США, "самая могущественная страна альянса", вынуждены заимствовать или закупать обычные артиллерийские боеприпасы в Южной Корее, чтобы обеспечивать поставки украинцам.Ранее президент США Джо Байден заявлял, что Россия “проигрывает” Украине. Как отмечал российский сенатор Алексей Пушков, лидер Белого дома “ушел в политический астрал” и не видит реального мира.Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай задавался вопросом, зачем США поставляют Украине ATACMS, если Россия "проиграла", призвав Вашингтон в таком случае забрать вооружения. По словам главы государства, пусть Байден "садится за блины, приезжает к нам на чаепитие".
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ракеты atacms, германия, россия, gps, поставки оружия украине
ракеты ATACMS, ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, GPS, поставки оружия Украине, Вооружения
17:30 04.05.2024 (обновлено: 17:31 04.05.2024)
 
В ФРГ раскрыли, почему ATACMS окажутся малоэффективными перед Россией

Эксперт ФРГ: ATACMS окажутся для ВСУ малоэффективными за счет их GPS-подавления

© Фото : Public domain/John HamiltonЗапуск ракеты ATACMS
Запуск ракеты ATACMS - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2024
© Фото : Public domain/John Hamilton
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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Благодаря подавлению сигнала GPS Москва сможет уничтожить американские ракеты ATACMS, предположил немецкий ведущий эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель в интервью изданию Spiegel.
"Они (ракеты ATACMS - ред.) могут использоваться для нанесения ударов в глубину... Проблема в том, что ракеты используют GPS-наведение. У русских есть очень эффективные средства подавления сигналов", — отметил он.
По его мнению, для лучшего применения ATACMS стоит использовать кассетные боеприпасы. Европейцам Грессель посоветовал пересмотреть свое участие в Конвенции по данному типу снарядов.
Россия подчеркнула, что отправка вооружений ВСУ мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью ВКС.
Тактико-специальное учение ОТРК Искандер-М - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
Превосходит во всем. В США испугались "русских ATACMS" в зоне СВО
2 мая, 11:27
Кассетные боеприпасы не самоликвидируются со временем, поэтому будут представлять опасность гражданским даже после завершения конфликта. Американская армия отметила, что от пяти до 14 процентов из этих боеприпасов могут вообще не разорваться. В конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине.
Bloomberg ранее сообщало, что страны НАТО на фоне необходимости оказывать военную помощь Украине испытывают серьезный кризис с закупками вооружений, в частности США, "самая могущественная страна альянса", вынуждены заимствовать или закупать обычные артиллерийские боеприпасы в Южной Корее, чтобы обеспечивать поставки украинцам.
Ранее президент США Джо Байден заявлял, что Россия “проигрывает” Украине. Как отмечал российский сенатор Алексей Пушков, лидер Белого дома “ушел в политический астрал” и не видит реального мира.
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай задавался вопросом, зачем США поставляют Украине ATACMS, если Россия "проиграла", призвав Вашингтон в таком случае забрать вооружения. По словам главы государства, пусть Байден "садится за блины, приезжает к нам на чаепитие".
 
Вооруженияракеты ATACMSГЕРМАНИЯРОССИЯGPSпоставки оружия Украине
 
 
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