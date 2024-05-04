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Эксперт назвал сроки отказа Европы от угля
Эксперт назвал сроки отказа Европы от угля - 04.05.2024, ПРАЙМ
Эксперт назвал сроки отказа Европы от угля
Европа вполне сможет к 2035 году отказаться от угольной генерации – этому поспособствует продолжающаяся деиндустриализация и то, что газ и атом в ЕС уже... | 04.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-04T07:52+0300
2024-05-04T07:52+0300
2024-05-04T08:13+0300
энергетика
европа
уголь
зеленая энергетика
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Европа вполне сможет к 2035 году отказаться от угольной генерации – этому поспособствует продолжающаяся деиндустриализация и то, что газ и атом в ЕС уже признаны зеленой энергетикой, тем не менее процесс для региона все равно будет болезненным, заявил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В конце апреля агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник, что G7, куда наряду с США, Канадой и Японией входят крупные государства-члены Евросоюза - Франция, Германия и Италия, обсуждает закрытие угольных электростанций к 2035 году. "К 2035 году вполне возможно, что Европа сможет все-таки отказаться от угля. Они, конечно, активно развивают возобновляемую энергетику. Но и существенный вклад в процесс отказа от угля вносит корректировка энергетической политики в отношении газа и атома. В 2021 году Евросоюз признал атомную и газовую генерацию способствующей энергетическому переходу. Потому что, если бы и атом, и газ одновременно выдавливали, то тогда сложно было бы отказаться от всего", - ответил Юшков на вопрос, сможет ли ЕС отказаться от угольной генерации. По его словам, дополнительным подспорьем для этого станет "продолжающаяся деиндустриализация" в Европе, вызванная в том числе высокими ценами на газ. Из-за этого в регионе сокращается потребление энергии в целом. "И вот это общее сокращение объемов потребления энергии как таковой, любой, позволяет европейцам сконцентрироваться на отказе от угля. То есть, если ты просел по потреблению энергии в район 90-х годов, то, естественно, тебе проще будет отказаться от угля по сравнению с теми временами, когда у тебя был рост энергопотребления", - добавил Юшков. Тем не менее, уверен эксперт, отказ от угольной генерации в Европе все же будет болезненным, ведь это потребует больших инвестиций в возобновляемую энергетику, атом, другие альтернативы, что будет вызывать рост тарифов на энергию для потребителей.
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европа, уголь, зеленая энергетика
Энергетика, ЕВРОПА, уголь, зеленая энергетика
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Европа вполне сможет к 2035 году отказаться от угольной генерации – этому поспособствует продолжающаяся деиндустриализация и то, что газ и атом в ЕС уже признаны зеленой энергетикой, тем не менее процесс для региона все равно будет болезненным, заявил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
В конце апреля агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник, что G7, куда наряду с США, Канадой и Японией входят крупные государства-члены Евросоюза - Франция, Германия и Италия, обсуждает закрытие угольных электростанций к 2035 году.
"К 2035 году вполне возможно, что Европа сможет все-таки отказаться от угля. Они, конечно, активно развивают возобновляемую энергетику. Но и существенный вклад в процесс отказа от угля вносит корректировка энергетической политики в отношении газа и атома. В 2021 году Евросоюз признал атомную и газовую генерацию способствующей энергетическому переходу. Потому что, если бы и атом, и газ одновременно выдавливали, то тогда сложно было бы отказаться от всего", - ответил Юшков на вопрос, сможет ли ЕС отказаться от угольной генерации.
По его словам, дополнительным подспорьем для этого станет "продолжающаяся деиндустриализация" в Европе, вызванная в том числе высокими ценами на газ. Из-за этого в регионе сокращается потребление энергии в целом. "И вот это общее сокращение объемов потребления энергии как таковой, любой, позволяет европейцам сконцентрироваться на отказе от угля. То есть, если ты просел по потреблению энергии в район 90-х годов, то, естественно, тебе проще будет отказаться от угля по сравнению с теми временами, когда у тебя был рост энергопотребления", - добавил Юшков.
Тем не менее, уверен эксперт, отказ от угольной генерации в Европе все же будет болезненным, ведь это потребует больших инвестиций в возобновляемую энергетику, атом, другие альтернативы, что будет вызывать рост тарифов на энергию для потребителей.
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