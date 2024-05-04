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Ученые нашли взаимосвязь между газовыми плитами и ранней смертью

Ученые нашли взаимосвязь между газовыми плитами и ранней смертью - 04.05.2024, ПРАЙМ

Ученые нашли взаимосвязь между газовыми плитами и ранней смертью

Те, кто использует газовые плиты, регулярно вдыхают вредные вещества, в том числе диоксид азота (NO2), что может привести к преждевременной смерти. Об этом... | 04.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-04T12:05+0300

2024-05-04T12:05+0300

2024-05-04T12:05+0300

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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Те, кто использует газовые плиты, регулярно вдыхают вредные вещества, в том числе диоксид азота (NO2), что может привести к преждевременной смерти. Об этом сообщил Стенфордский университет со ссылкой на опубликованное в журнале Science Advances исследование. Исследование показало, что вдыхание выделяемых газовыми плитами веществ могло стать причиной 19 тысяч ежегодных смертей среди взрослых (40% от числа смертей, связанных с пассивным курением), а также к 200 тысячам ткущих случаев астмы среди детей.Отмечается, что ученые установили датчики для измерения концентрации диоксида азота более чем в 100 жилых помещениях различной площади, планировки и с разными способами вентиляции. Измерялась концентрация диоксида азота до, во время и после использования газовых плит. Данные вносились в специальную модель для оценки средних показателей по стране, а также кратковременного воздействия при разных условиях. Ученые пришли к выводу, что использование газовых плит повышает воздействие диоксида азота почти до уровня, который Всемирная организация здравоохранения считает небезопасным в воздухе вне помещений с учетом того, что основной объем диоксида азота выделяют транспортные средства при работе. При этом чем меньше было жилище, тем более высоким был уровень загрязнения, что позволило ученым установить зависимость между подверженностью вредному воздействию выделяемых от газовых плит веществ и социальным положением. По данным исследования, долгосрочное воздействие диоксида было на 60% больше среди американских индейцев и коренных жителей Аляски и на 20% выше среди чернокожих и латиноамериканцев.

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газ, здоровье, ученые