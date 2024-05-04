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Министр финансов Турции ожидает пика инфляции в мае - 04.05.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240504/inflyatsiya-847915365.html
Министр финансов Турции ожидает пика инфляции в мае
Министр финансов Турции ожидает пика инфляции в мае - 04.05.2024, ПРАЙМ
Министр финансов Турции ожидает пика инфляции в мае
Министр финансов Турции Мехмет Шимшек ожидает пика годовой инфляции в мае, она превысит 70% и затем начнет снижаться, передает телеканал TGRT. | 04.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-04T13:32+0300
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экономика
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СТАМБУЛ, 4 мая - ПРАЙМ. Министр финансов Турции Мехмет Шимшек ожидает пика годовой инфляции в мае, она превысит 70% и затем начнет снижаться, передает телеканал TGRT. "К сожалению, инфляция остается высокой. В мае мы достигнем пика инфляции, она превысит 70%, после этого в результате реализации разработанных нами реформ инфляция начнет быстро снижаться, а к 2026 году мы достигнем однозначных показателей. Впереди долгий путь, но мы достигнем успехов, у нас хорошая программа", - цитирует канал заявление министра в Дюссельдорфе на турецко-немецком дне экономики. Годовая инфляция в Турции в апреле ускорилась до 69,80%, сообщил Институт статистики страны (TUIK). Это максимум с ноября 2022 года, когда годовая инфляция составляла 84,39%. При этом группа независимых экономистов ENAG оценила годовую инфляцию по итогам минувшего месяца в 124,35%, рост потребительских цен в апреле, по их данным, составил 5,02%.
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турция, инфляция в турции
Экономика, ТУРЦИЯ, инфляция в Турции
13:32 04.05.2024
 
Министр финансов Турции ожидает пика инфляции в мае

Министр финансов Турции: пик годовой инфляции будет в мае, она превысит 70%

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТурецкие лиры
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости
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СТАМБУЛ, 4 мая - ПРАЙМ. Министр финансов Турции Мехмет Шимшек ожидает пика годовой инфляции в мае, она превысит 70% и затем начнет снижаться, передает телеканал TGRT.
"К сожалению, инфляция остается высокой. В мае мы достигнем пика инфляции, она превысит 70%, после этого в результате реализации разработанных нами реформ инфляция начнет быстро снижаться, а к 2026 году мы достигнем однозначных показателей. Впереди долгий путь, но мы достигнем успехов, у нас хорошая программа", - цитирует канал заявление министра в Дюссельдорфе на турецко-немецком дне экономики.
Годовая инфляция в Турции в апреле ускорилась до 69,80%, сообщил Институт статистики страны (TUIK). Это максимум с ноября 2022 года, когда годовая инфляция составляла 84,39%.
При этом группа независимых экономистов ENAG оценила годовую инфляцию по итогам минувшего месяца в 124,35%, рост потребительских цен в апреле, по их данным, составил 5,02%.
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