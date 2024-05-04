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Энергоинфраструктура в Днепропетровской области получила повреждения - 04.05.2024, ПРАЙМ
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Энергоинфраструктура в Днепропетровской области получила повреждения
Энергоинфраструктура в Днепропетровской области получила повреждения - 04.05.2024, ПРАЙМ
Энергоинфраструктура в Днепропетровской области получила повреждения
Энергетическая инфраструктура в Днепропетровской области получила повреждения. Для покрытия возникшего дефицита в энергосистеме страны привлекается аварийная... | 04.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-04T12:33+0300
2024-05-04T12:33+0300
энергетика
украина
днепропетровская область
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Энергетическая инфраструктура в Днепропетровской области получила повреждения. Для покрытия возникшего дефицита в энергосистеме страны привлекается аварийная помощь из Европы. Об этом сообщило в своем в Telegram-канале Минэнерго Украины.Отмечается, что инфраструктура была повреждена в ночь на субботу. "Украина получала излишки электроэнергии из Польши и обращалась за аварийной помощью в соседние страны", — сказано в сообщении. Кроме того, по данным министерства, в Харьковской области и в городе Кривом Роге, расположенном в Днепропетровской области, применяются графики отключений электроэнергии с пятницы. На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии на уровне 5712 МВт.ч, уточнили в ведомстве. Ранее в субботу глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщал о повреждении объекта критической инфраструктуры в регионе. Накануне энерготрейдер "Энергетическая компания Украины" сообщила, что украинская энергосистема импортировала в апреле 225 тысяч МВт.ч электроэнергии из Европы, что стало рекордным объемом с начала текущего года.
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украина, днепропетровская область
Энергетика, УКРАИНА, Днепропетровская область
12:33 04.05.2024
 
Энергоинфраструктура в Днепропетровской области получила повреждения

Минэнерго Украины: в Днепропетровской области повреждены объекты инфраструктуры

© РИА Новости . Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВысоковольтные линии электропередачи
Высоковольтные линии электропередачи - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Энергетическая инфраструктура в Днепропетровской области получила повреждения. Для покрытия возникшего дефицита в энергосистеме страны привлекается аварийная помощь из Европы. Об этом сообщило в своем в Telegram-канале Минэнерго Украины.
Отмечается, что инфраструктура была повреждена в ночь на субботу. "Украина получала излишки электроэнергии из Польши и обращалась за аварийной помощью в соседние страны", — сказано в сообщении.
Кроме того, по данным министерства, в Харьковской области и в городе Кривом Роге, расположенном в Днепропетровской области, применяются графики отключений электроэнергии с пятницы. На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии на уровне 5712 МВт.ч, уточнили в ведомстве.
Ранее в субботу глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщал о повреждении объекта критической инфраструктуры в регионе.
Накануне энерготрейдер "Энергетическая компания Украины" сообщила, что украинская энергосистема импортировала в апреле 225 тысяч МВт.ч электроэнергии из Европы, что стало рекордным объемом с начала текущего года.
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ЭнергетикаУКРАИНАДнепропетровская область
 
 
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