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Энергоинфраструктура в Днепропетровской области получила повреждения

Энергоинфраструктура в Днепропетровской области получила повреждения - 04.05.2024, ПРАЙМ

Энергоинфраструктура в Днепропетровской области получила повреждения

Энергетическая инфраструктура в Днепропетровской области получила повреждения. Для покрытия возникшего дефицита в энергосистеме страны привлекается аварийная... | 04.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-04T12:33+0300

2024-05-04T12:33+0300

2024-05-04T12:33+0300

энергетика

украина

днепропетровская область

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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Энергетическая инфраструктура в Днепропетровской области получила повреждения. Для покрытия возникшего дефицита в энергосистеме страны привлекается аварийная помощь из Европы. Об этом сообщило в своем в Telegram-канале Минэнерго Украины.Отмечается, что инфраструктура была повреждена в ночь на субботу. "Украина получала излишки электроэнергии из Польши и обращалась за аварийной помощью в соседние страны", — сказано в сообщении. Кроме того, по данным министерства, в Харьковской области и в городе Кривом Роге, расположенном в Днепропетровской области, применяются графики отключений электроэнергии с пятницы. На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии на уровне 5712 МВт.ч, уточнили в ведомстве. Ранее в субботу глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщал о повреждении объекта критической инфраструктуры в регионе. Накануне энерготрейдер "Энергетическая компания Украины" сообщила, что украинская энергосистема импортировала в апреле 225 тысяч МВт.ч электроэнергии из Европы, что стало рекордным объемом с начала текущего года.

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украина, днепропетровская область