https://1prime.ru/20240504/kemer-847911886.html
Названа стоимость самого дорогого тура из России на майские праздники
Названа стоимость самого дорогого тура из России на майские праздники - 04.05.2024, ПРАЙМ
Названа стоимость самого дорогого тура из России на майские праздники
Поездка в Кемер за 1,3 миллиона рублей стала самым дорогим туром из России на майские праздники, за эти деньги трое взрослых и двое детей проведут восемь ночей... | 04.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-04T09:22+0300
2024-05-04T09:22+0300
2024-05-04T09:22+0300
экономика
выездной туризм
турция
майские праздники
https://cdnn.1prime.ru/img/82734/84/827348423_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_ce66931f7e4f9777f513c006329f674a.jpg
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Поездка в Кемер за 1,3 миллиона рублей стала самым дорогим туром из России на майские праздники, за эти деньги трое взрослых и двое детей проведут восемь ночей в пятизвездочном отеле "все включено", полетят они из Москвы, рассказали РИА Новости аналитики интернет-магазина туров Travelata.ru на основе собственных данных. "Самым дорогим туром на майские праздники стала поездка в турецкий Кемер. Там трое взрослых и двое детей проведут восемь ночей в 5-звездочном отеле с системой питания "все включено". Все туристы поедут в Турцию из Москвы. Путешествие обошлось в 1 308 811 рублей", - говорится в исследовании. Отмечается, что в прошлом году самым дорогим туром в мае была поездка из Хабаровска в Таиланд на остров Пхукет. Так, трое взрослых с двумя детьми провели время в премиум-отеле, но только с завтраками, и за 13 ночей заплатили 811 тысяч рублей. По подсчетам специалистов, на эти майские праздники наиболее бюджетным стал тур в Абхазию (Новый Афон) из Москвы: один человек проведет четыре ночи в отеле без звезд и питания за 24,6 тысячи рублей. При этом в предыдущие такие праздники наиболее бюджетным было путешествие из Москвы в Санкт-Петербург. Две ночи в четырехзвездочном отеле с завтраками обошлись одному туристу в 15,5 тысячи рублей. В целом самыми популярными зарубежными направлениями на майские праздники в 2024 году стали Турция и Египет, а спрос на поездки в этот период вырос в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом.
https://1prime.ru/20240502/avtoturizm-847858209.html
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82734/84/827348423_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_2b1fa5765bf049d02253eb78987b9bde.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выездной туризм, турция, майские праздники
Экономика, выездной туризм, ТУРЦИЯ, майские праздники
Названа стоимость самого дорогого тура из России на майские праздники
Travelata: тур в Кемер за 1,3 млн руб стал самым дорогим на майские праздники
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Поездка в Кемер за 1,3 миллиона рублей стала самым дорогим туром из России на майские праздники, за эти деньги трое взрослых и двое детей проведут восемь ночей в пятизвездочном отеле "все включено", полетят они из Москвы, рассказали РИА Новости аналитики интернет-магазина туров Travelata.ru на основе собственных данных.
"Самым дорогим туром на майские праздники стала поездка в турецкий Кемер. Там трое взрослых и двое детей проведут восемь ночей в 5-звездочном отеле с системой питания "все включено". Все туристы поедут в Турцию из Москвы. Путешествие обошлось в 1 308 811 рублей", - говорится в исследовании.
Отмечается, что в прошлом году самым дорогим туром в мае была поездка из Хабаровска в Таиланд на остров Пхукет. Так, трое взрослых с двумя детьми провели время в премиум-отеле, но только с завтраками, и за 13 ночей заплатили 811 тысяч рублей.
По подсчетам специалистов, на эти майские праздники наиболее бюджетным стал тур в Абхазию (Новый Афон) из Москвы: один человек проведет четыре ночи в отеле без звезд и питания за 24,6 тысячи рублей. При этом в предыдущие такие праздники наиболее бюджетным было путешествие из Москвы в Санкт-Петербург. Две ночи в четырехзвездочном отеле с завтраками обошлись одному туристу в 15,5 тысячи рублей.
В целом самыми популярными зарубежными направлениями на майские праздники в 2024 году стали Турция и Египет, а спрос на поездки в этот период вырос в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом.
Правительство разработало концепцию развития автомобильного туризма