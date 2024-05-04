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Названа стоимость самого дорогого тура из России на майские праздники - 04.05.2024, ПРАЙМ
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Названа стоимость самого дорогого тура из России на майские праздники
Названа стоимость самого дорогого тура из России на майские праздники - 04.05.2024, ПРАЙМ
Названа стоимость самого дорогого тура из России на майские праздники
Поездка в Кемер за 1,3 миллиона рублей стала самым дорогим туром из России на майские праздники, за эти деньги трое взрослых и двое детей проведут восемь ночей... | 04.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-04T09:22+0300
2024-05-04T09:22+0300
экономика
выездной туризм
турция
майские праздники
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Поездка в Кемер за 1,3 миллиона рублей стала самым дорогим туром из России на майские праздники, за эти деньги трое взрослых и двое детей проведут восемь ночей в пятизвездочном отеле "все включено", полетят они из Москвы, рассказали РИА Новости аналитики интернет-магазина туров Travelata.ru на основе собственных данных. "Самым дорогим туром на майские праздники стала поездка в турецкий Кемер. Там трое взрослых и двое детей проведут восемь ночей в 5-звездочном отеле с системой питания "все включено". Все туристы поедут в Турцию из Москвы. Путешествие обошлось в 1 308 811 рублей", - говорится в исследовании. Отмечается, что в прошлом году самым дорогим туром в мае была поездка из Хабаровска в Таиланд на остров Пхукет. Так, трое взрослых с двумя детьми провели время в премиум-отеле, но только с завтраками, и за 13 ночей заплатили 811 тысяч рублей. По подсчетам специалистов, на эти майские праздники наиболее бюджетным стал тур в Абхазию (Новый Афон) из Москвы: один человек проведет четыре ночи в отеле без звезд и питания за 24,6 тысячи рублей. При этом в предыдущие такие праздники наиболее бюджетным было путешествие из Москвы в Санкт-Петербург. Две ночи в четырехзвездочном отеле с завтраками обошлись одному туристу в 15,5 тысячи рублей. В целом самыми популярными зарубежными направлениями на майские праздники в 2024 году стали Турция и Египет, а спрос на поездки в этот период вырос в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом.
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выездной туризм, турция, майские праздники
Экономика, выездной туризм, ТУРЦИЯ, майские праздники
09:22 04.05.2024
 
Названа стоимость самого дорогого тура из России на майские праздники

Travelata: тур в Кемер за 1,3 млн руб стал самым дорогим на майские праздники

© РИА Новости . Ирина НехорошкинаОтель AMARA DOLCE VITA в турецком Кемере
Отель AMARA DOLCE VITA в турецком Кемере - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости . Ирина Нехорошкина
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Поездка в Кемер за 1,3 миллиона рублей стала самым дорогим туром из России на майские праздники, за эти деньги трое взрослых и двое детей проведут восемь ночей в пятизвездочном отеле "все включено", полетят они из Москвы, рассказали РИА Новости аналитики интернет-магазина туров Travelata.ru на основе собственных данных.
"Самым дорогим туром на майские праздники стала поездка в турецкий Кемер. Там трое взрослых и двое детей проведут восемь ночей в 5-звездочном отеле с системой питания "все включено". Все туристы поедут в Турцию из Москвы. Путешествие обошлось в 1 308 811 рублей", - говорится в исследовании.
Отмечается, что в прошлом году самым дорогим туром в мае была поездка из Хабаровска в Таиланд на остров Пхукет. Так, трое взрослых с двумя детьми провели время в премиум-отеле, но только с завтраками, и за 13 ночей заплатили 811 тысяч рублей.
По подсчетам специалистов, на эти майские праздники наиболее бюджетным стал тур в Абхазию (Новый Афон) из Москвы: один человек проведет четыре ночи в отеле без звезд и питания за 24,6 тысячи рублей. При этом в предыдущие такие праздники наиболее бюджетным было путешествие из Москвы в Санкт-Петербург. Две ночи в четырехзвездочном отеле с завтраками обошлись одному туристу в 15,5 тысячи рублей.
В целом самыми популярными зарубежными направлениями на майские праздники в 2024 году стали Турция и Египет, а спрос на поездки в этот период вырос в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом.
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Экономикавыездной туризмТУРЦИЯмайские праздники
 
 
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