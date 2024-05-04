https://1prime.ru/20240504/khamas-847917147.html

ХАМАС согласится прекратить конфликт с Израилем "поэтапно", пишет СМИ

ХАМАС согласится прекратить конфликт с Израилем "поэтапно", пишет СМИ - 04.05.2024, ПРАЙМ

ХАМАС согласится прекратить конфликт с Израилем "поэтапно", пишет СМИ

"Исламское движение сопротивления" (ХАМАС) согласится на сделку о полном прекращении огня с Израилем "поэтапно", сообщает агентство Синьхуа, ссылаясь на... | 04.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-04T18:52+0300

2024-05-04T18:52+0300

2024-05-04T18:52+0300

палестино-израильский конфликт

хамас

перемирие в секторе газа

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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. "Исламское движение сопротивления" (ХАМАС) согласится на сделку о полном прекращении огня с Израилем "поэтапно", сообщает агентство Синьхуа, ссылаясь на источники. По данным газеты Wall Street Journal, Израиль ранее дал неделю ХАМАС на решение о прекращении боевых действий в секторе Газа. В ином случае Еврейское государство начнет военную операцию в Рафахе.Телеканал CNN опубликовал подробности нового предложения к палестинскому движению, которое подготовили посредниками из Египта при участии Израиля. Он включает в себя два этапа. Первый предусматривает освобождение 20-33 заложников в течение нескольких недель в обмен на паузу в боевых действиях и освобождение палестинских заключенных в Израиле. Второй предлагает обмен пленников с двух сторон и тела погибших. При этом во время последней фазы Израиль не отказывается от планов достичь всех заявленных целей войны в Газе, включая полную ликвидацию ХАМАС.По информации израильской радиостанции Kan, Еврейское на переговорах шло навстречу по вопросам возвращения жителей сектора Газа с юга анклава на север и вывода военных из сектора Газа. Сообщалось, что египетский план сделки предусматривает частичный вывод израильских военных из буферной зоны Нецарим в центре сектора, которая разделила Газу на две части: северную и южную. Перемирие, заключенное между Израилем и ХАМАС, истекло в пятницу, 1 декабря, в семь часов утра по местному времени (восемь утра по московскому). ЦАХАЛ позднее сообщал, что палестинское движение нарушило перемирие, и возобновил удары по сектору Газа.В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.

https://1prime.ru/20240503/turtsiya-847896654.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

палестино-израильский конфликт, хамас, перемирие в секторе газа