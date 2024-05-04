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Фигурантов дела о хищении у Минобороны лишили счетов и активов, пишут СМИ
Фигурантов дела о хищении у Минобороны лишили счетов и активов, пишут СМИ - 04.05.2024, ПРАЙМ
Фигурантов дела о хищении у Минобороны лишили счетов и активов, пишут СМИ
Счета и активы фигурантов дела о поставке некачественных бронежилетов Минобороны РФ были арестованы. Об этом сообщило издание "Коммерсантъ". | 04.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-04T09:38+0300
2024-05-04T09:38+0300
2024-05-04T09:38+0300
происшествия
минобороны рф
бронежилеты
хищения
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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Счета и активы фигурантов дела о поставке некачественных бронежилетов Минобороны РФ были арестованы. Об этом сообщило издание "Коммерсантъ".Отмечается, что Следственный комитет РФ выяснил, как руководство ООО "ГК "Пикет"" могло распорядиться двумя миллиардами рублей, которые были выручены от поставок Минобороны РФ некачественных бронежилетов, предназначенных для 20 тысяч мобилизованных для участия в СВО граждан. На эту сумму были куплены акции и доли целого ряда компаний, бизнес-центр в Москве, участки в Подмосковье, при этом часть бюджетных средства была переведена на два десятка частных счетов, сообщает издание.По данным "Ъ", Следственный комитет намерен предъявить сотрудникам "ГК "Пикет"" — гендиректору Андрею Есипову, финансовому директору Виктории Антоновой и начальнику службы безопасности Михаилу Кальченко — обвинение в легализации денежных средств (ст. 174.1 УК РФ) или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.Перечисленные выше фигуранты дела были арестованы в начале апреля. Согласно опубликованному тексту постановления суда, Есипов заявлял, что возражает против удовлетворения ходатайства об аресте и считает уголовное дело против него сфабрикованным.
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минобороны рф, бронежилеты, хищения
Происшествия, Минобороны РФ, бронежилеты, хищения
Фигурантов дела о хищении у Минобороны лишили счетов и активов, пишут СМИ
"Ъ": у фигурантов дела о хищении у Минобороны конфисковали земельные участки
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ.
Счета и активы фигурантов дела о поставке некачественных бронежилетов Минобороны РФ были арестованы. Об этом сообщило издание "Коммерсантъ"
.
Отмечается, что Следственный комитет РФ выяснил, как руководство ООО "ГК "Пикет"" могло распорядиться двумя миллиардами рублей, которые были выручены от поставок Минобороны РФ некачественных бронежилетов, предназначенных для 20 тысяч мобилизованных для участия в СВО граждан. На эту сумму были куплены акции и доли целого ряда компаний, бизнес-центр в Москве, участки в Подмосковье, при этом часть бюджетных средства была переведена на два десятка частных счетов, сообщает издание.
По данным "Ъ", Следственный комитет намерен предъявить сотрудникам "ГК "Пикет"" — гендиректору Андрею Есипову, финансовому директору Виктории Антоновой и начальнику службы безопасности Михаилу Кальченко — обвинение в легализации денежных средств (ст. 174.1 УК РФ) или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
Перечисленные выше фигуранты дела были арестованы в начале апреля.
Согласно опубликованному тексту постановления суда, Есипов заявлял, что возражает против удовлетворения ходатайства об аресте и считает уголовное дело против него сфабрикованным.
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