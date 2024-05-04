https://1prime.ru/20240504/kiberataki-847908698.html
Антонов ответил на заявления о причастности России к кибератакам в Европе
Антонов ответил на заявления о причастности России к кибератакам в Европе - 04.05.2024, ПРАЙМ
Антонов ответил на заявления о причастности России к кибератакам в Европе
Заявления Госдепа США о якобы причастности российских спецслужб к кибератакам в Европе являются лживой пропагандой. Такая активность Вашингтона будет лишь... | 04.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-04T05:59+0300
2024-05-04T05:59+0300
2024-05-04T05:59+0300
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ВАШИНГТОН, 4 мая - ПРАЙМ. Заявления Госдепа США о якобы причастности российских спецслужб к кибератакам в Европе являются лживой пропагандой. Такая активность Вашингтона будет лишь нарастать в преддверии выборов президента США в ноябре. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Накануне Госдеп вслед за Берлином приписал ряд хакерских атак в Европе группе APT28, якобы связанной со спецслужбами из РФ, в частности с ГРУ. Утверждалось, что целью "злонамеренной киберактивности" якобы стали Германия Чехия, Литва, Польша, Словакия и Швеция. "Расцениваем такие заявления как очередной образчик мегафонной дипломатии и свидетельство неуемного желания Вашингтона обвинить Россию во всех смертных грехах. Мы неоднократно говорили американцам: если у вас есть какие-то подозрения, то их следует передавать по официальным каналам с предоставлением конкретных фактов и доказательств", — сказано в комментарии Антонова в связи с заявлением Госдепа. Дипломат отметил, что "американским властям попросту нечего предъявить в обоснование своих инсинуаций". По его словам, очевидно, что такие провокационные вбросы будут только усиливаться по мере приближения выборов президента США, как это было и в предыдущие годы. "Местные политики ощущают себя хозяевами положения, нагнетая пресловутую "российскую угрозу" и отвлекая внимание избирателей от насущных проблем", — добавил Антонов. Он предупредил, что "лживая пропаганда и демонстративный отказ от профессионального диалога подрывают международную информационную безопасность". Дипломат напомнил, что именно коллективный Запад взял линию на милитаризацию информпространства и совершенствование методов осуществления кибератак, при этом, согласно статистике, подавляющая часть компьютерных нападений в мире исходит с территории США. Посол заявил, что для Москвы борьба с криминалом является приоритетом и неотъемлемой частью госполитики по противодействию всем формам преступности. "Наша страна никогда не уклонялась от равноправного и неполитизированного обсуждения возникающих проблем. Американцам об этом хорошо известно", — заключил он.
https://1prime.ru/20240503/kosmos-847907149.html
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сша, хакеры, кибератаки, анатолий антонов
Политика, США, хакеры, кибератаки, Анатолий Антонов
Антонов ответил на заявления о причастности России к кибератакам в Европе
Антонов назвал заявления о причастности РФ к кибератакам в Европе пропагандой
ВАШИНГТОН, 4 мая - ПРАЙМ. Заявления Госдепа США о якобы причастности российских спецслужб к кибератакам в Европе являются лживой пропагандой. Такая активность Вашингтона будет лишь нарастать в преддверии выборов президента США в ноябре. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Накануне Госдеп вслед за Берлином приписал ряд хакерских атак в Европе группе APT28, якобы связанной со спецслужбами из РФ, в частности с ГРУ. Утверждалось, что целью "злонамеренной киберактивности" якобы стали Германия Чехия, Литва, Польша, Словакия и Швеция.
"Расцениваем такие заявления как очередной образчик мегафонной дипломатии и свидетельство неуемного желания Вашингтона обвинить Россию во всех смертных грехах. Мы неоднократно говорили американцам: если у вас есть какие-то подозрения, то их следует передавать по официальным каналам с предоставлением конкретных фактов и доказательств", — сказано в комментарии Антонова в связи с заявлением Госдепа.
Дипломат отметил, что "американским властям попросту нечего предъявить в обоснование своих инсинуаций".
По его словам, очевидно, что такие провокационные вбросы будут только усиливаться по мере приближения выборов президента США, как это было и в предыдущие годы.
"Местные политики ощущают себя хозяевами положения, нагнетая пресловутую "российскую угрозу" и отвлекая внимание избирателей от насущных проблем", — добавил Антонов.
Он предупредил, что "лживая пропаганда и демонстративный отказ от профессионального диалога подрывают международную информационную безопасность".
Дипломат напомнил, что именно коллективный Запад взял линию на милитаризацию информпространства и совершенствование методов осуществления кибератак, при этом, согласно статистике, подавляющая часть компьютерных нападений в мире исходит с территории США.
Посол заявил, что для Москвы борьба с криминалом является приоритетом и неотъемлемой частью госполитики по противодействию всем формам преступности.
"Наша страна никогда не уклонялась от равноправного и неполитизированного обсуждения возникающих проблем. Американцам об этом хорошо известно", — заключил он.
США и Россия должны сотрудничать по вопросам космоса, заявил Госдеп