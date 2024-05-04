https://1prime.ru/20240504/kiberataki-847908698.html

Антонов ответил на заявления о причастности России к кибератакам в Европе

Антонов ответил на заявления о причастности России к кибератакам в Европе - 04.05.2024, ПРАЙМ

Антонов ответил на заявления о причастности России к кибератакам в Европе

Заявления Госдепа США о якобы причастности российских спецслужб к кибератакам в Европе являются лживой пропагандой. Такая активность Вашингтона будет лишь... | 04.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-04T05:59+0300

2024-05-04T05:59+0300

2024-05-04T05:59+0300

политика

сша

хакеры

кибератаки

анатолий антонов

https://cdnn.1prime.ru/img/84176/22/841762201_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_c684e458e29b2d98ceb01b3a0114efe5.jpg

ВАШИНГТОН, 4 мая - ПРАЙМ. Заявления Госдепа США о якобы причастности российских спецслужб к кибератакам в Европе являются лживой пропагандой. Такая активность Вашингтона будет лишь нарастать в преддверии выборов президента США в ноябре. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Накануне Госдеп вслед за Берлином приписал ряд хакерских атак в Европе группе APT28, якобы связанной со спецслужбами из РФ, в частности с ГРУ. Утверждалось, что целью "злонамеренной киберактивности" якобы стали Германия Чехия, Литва, Польша, Словакия и Швеция. "Расцениваем такие заявления как очередной образчик мегафонной дипломатии и свидетельство неуемного желания Вашингтона обвинить Россию во всех смертных грехах. Мы неоднократно говорили американцам: если у вас есть какие-то подозрения, то их следует передавать по официальным каналам с предоставлением конкретных фактов и доказательств", — сказано в комментарии Антонова в связи с заявлением Госдепа. Дипломат отметил, что "американским властям попросту нечего предъявить в обоснование своих инсинуаций". По его словам, очевидно, что такие провокационные вбросы будут только усиливаться по мере приближения выборов президента США, как это было и в предыдущие годы. "Местные политики ощущают себя хозяевами положения, нагнетая пресловутую "российскую угрозу" и отвлекая внимание избирателей от насущных проблем", — добавил Антонов. Он предупредил, что "лживая пропаганда и демонстративный отказ от профессионального диалога подрывают международную информационную безопасность". Дипломат напомнил, что именно коллективный Запад взял линию на милитаризацию информпространства и совершенствование методов осуществления кибератак, при этом, согласно статистике, подавляющая часть компьютерных нападений в мире исходит с территории США. Посол заявил, что для Москвы борьба с криминалом является приоритетом и неотъемлемой частью госполитики по противодействию всем формам преступности. "Наша страна никогда не уклонялась от равноправного и неполитизированного обсуждения возникающих проблем. Американцам об этом хорошо известно", — заключил он.

https://1prime.ru/20240503/kosmos-847907149.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, хакеры, кибератаки, анатолий антонов