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Антонов ответил на заявления о причастности России к кибератакам в Европе - 04.05.2024, ПРАЙМ
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Антонов ответил на заявления о причастности России к кибератакам в Европе
Антонов ответил на заявления о причастности России к кибератакам в Европе - 04.05.2024, ПРАЙМ
Антонов ответил на заявления о причастности России к кибератакам в Европе
Заявления Госдепа США о якобы причастности российских спецслужб к кибератакам в Европе являются лживой пропагандой. Такая активность Вашингтона будет лишь... | 04.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-04T05:59+0300
2024-05-04T05:59+0300
политика
сша
хакеры
кибератаки
анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 4 мая - ПРАЙМ. Заявления Госдепа США о якобы причастности российских спецслужб к кибератакам в Европе являются лживой пропагандой. Такая активность Вашингтона будет лишь нарастать в преддверии выборов президента США в ноябре. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Накануне Госдеп вслед за Берлином приписал ряд хакерских атак в Европе группе APT28, якобы связанной со спецслужбами из РФ, в частности с ГРУ. Утверждалось, что целью "злонамеренной киберактивности" якобы стали Германия Чехия, Литва, Польша, Словакия и Швеция. "Расцениваем такие заявления как очередной образчик мегафонной дипломатии и свидетельство неуемного желания Вашингтона обвинить Россию во всех смертных грехах. Мы неоднократно говорили американцам: если у вас есть какие-то подозрения, то их следует передавать по официальным каналам с предоставлением конкретных фактов и доказательств", — сказано в комментарии Антонова в связи с заявлением Госдепа. Дипломат отметил, что "американским властям попросту нечего предъявить в обоснование своих инсинуаций". По его словам, очевидно, что такие провокационные вбросы будут только усиливаться по мере приближения выборов президента США, как это было и в предыдущие годы. "Местные политики ощущают себя хозяевами положения, нагнетая пресловутую "российскую угрозу" и отвлекая внимание избирателей от насущных проблем", — добавил Антонов. Он предупредил, что "лживая пропаганда и демонстративный отказ от профессионального диалога подрывают международную информационную безопасность". Дипломат напомнил, что именно коллективный Запад взял линию на милитаризацию информпространства и совершенствование методов осуществления кибератак, при этом, согласно статистике, подавляющая часть компьютерных нападений в мире исходит с территории США. Посол заявил, что для Москвы борьба с криминалом является приоритетом и неотъемлемой частью госполитики по противодействию всем формам преступности. "Наша страна никогда не уклонялась от равноправного и неполитизированного обсуждения возникающих проблем. Американцам об этом хорошо известно", — заключил он.
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сша, хакеры, кибератаки, анатолий антонов
Политика, США, хакеры, кибератаки, Анатолий Антонов
05:59 04.05.2024
 
Антонов ответил на заявления о причастности России к кибератакам в Европе

Антонов назвал заявления о причастности РФ к кибератакам в Европе пропагандой

Посол России в США Антонов
Посол России в США Антонов
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ВАШИНГТОН, 4 мая - ПРАЙМ. Заявления Госдепа США о якобы причастности российских спецслужб к кибератакам в Европе являются лживой пропагандой. Такая активность Вашингтона будет лишь нарастать в преддверии выборов президента США в ноябре. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Накануне Госдеп вслед за Берлином приписал ряд хакерских атак в Европе группе APT28, якобы связанной со спецслужбами из РФ, в частности с ГРУ. Утверждалось, что целью "злонамеренной киберактивности" якобы стали Германия Чехия, Литва, Польша, Словакия и Швеция.
"Расцениваем такие заявления как очередной образчик мегафонной дипломатии и свидетельство неуемного желания Вашингтона обвинить Россию во всех смертных грехах. Мы неоднократно говорили американцам: если у вас есть какие-то подозрения, то их следует передавать по официальным каналам с предоставлением конкретных фактов и доказательств", — сказано в комментарии Антонова в связи с заявлением Госдепа.
Дипломат отметил, что "американским властям попросту нечего предъявить в обоснование своих инсинуаций".
По его словам, очевидно, что такие провокационные вбросы будут только усиливаться по мере приближения выборов президента США, как это было и в предыдущие годы.
"Местные политики ощущают себя хозяевами положения, нагнетая пресловутую "российскую угрозу" и отвлекая внимание избирателей от насущных проблем", — добавил Антонов.
Он предупредил, что "лживая пропаганда и демонстративный отказ от профессионального диалога подрывают международную информационную безопасность".
Дипломат напомнил, что именно коллективный Запад взял линию на милитаризацию информпространства и совершенствование методов осуществления кибератак, при этом, согласно статистике, подавляющая часть компьютерных нападений в мире исходит с территории США.
Посол заявил, что для Москвы борьба с криминалом является приоритетом и неотъемлемой частью госполитики по противодействию всем формам преступности.
"Наша страна никогда не уклонялась от равноправного и неполитизированного обсуждения возникающих проблем. Американцам об этом хорошо известно", — заключил он.
Звезды - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
США и Россия должны сотрудничать по вопросам космоса, заявил Госдеп
Вчера, 22:41
 
ПолитикаСШАхакерыкибератакиАнатолий Антонов
 
 
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