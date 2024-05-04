Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Латинская Америка может "завалить" Россию креветками, считает эксперт - 04.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240504/krevetki-847908431.html
Латинская Америка может "завалить" Россию креветками, считает эксперт
Латинская Америка может "завалить" Россию креветками, считает эксперт - 04.05.2024, ПРАЙМ
Латинская Америка может "завалить" Россию креветками, считает эксперт
России нужно проявлять больше активности в поисках деловых партнеров в Латинской Америке - страны этого региона могут заметно нарастить поставки различных... | 04.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-04T05:38+0300
2024-05-04T05:38+0300
экономика
латинская америка
морепродукты
https://cdnn.1prime.ru/img/77337/83/773378303_0:89:1501:933_1920x0_80_0_0_3517a59054195919d4a7da0dfe295c79.jpg
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. России нужно проявлять больше активности в поисках деловых партнеров в Латинской Америке - страны этого региона могут заметно нарастить поставки различных товаров на российский рынок, "завалить" его креветками и другими морепродуктами, заявила РИА Новости генеральный директор Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки (НК СЭСЛА) Татьяна Машкова. "Сегодня активность России на континенте налицо, но ее недостаточно, надо набирать обороты. Мы все еще весьма инертны в поиске там новых товаров и технологий, что так нужны стране", - сказала она. "Мы сейчас перестали получать текстиль, шерсть из Европы. Так Латинская Америка производит превосходный хлопок, шерсть высочайшего качества. Мексика, Бразилия производят машины и оборудование, там развита автомобильная продукция. А разве России сейчас не нужны и автомобили, и запчасти к ним?", - добавила собеседница агентства. Куба, по ее словам, "может предложить уникальные фармацевтические препараты и технологии для лечения самых разных заболеваний, включая онкологию и сахарный диабет, у перуанцев и чилийцев есть отличное горнорудное оборудование". "Страны региона могут завалить нас креветками и прочими морепродуктами", - подчеркнула гендиректор НК СЭСЛА. "Подобные примеры можно множить без конца. Более того, в самых разных отраслях постоянно появляются новые точки соприкосновения", - заключила Машкова.
https://1prime.ru/20240425/ryba-847672206.html
латинская америка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77337/83/773378303_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_4871e5bd2fa18bc80b183bd5ae2b0cb7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
латинская америка, морепродукты
Экономика, ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, морепродукты
05:38 04.05.2024
 
Латинская Америка может "завалить" Россию креветками, считает эксперт

Машкова: Латинская Америка может заметно нарастить поставки морепродуктов в РФ

© fotolia.com / AlexКреветки
Креветки - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2024
© fotolia.com / Alex
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. России нужно проявлять больше активности в поисках деловых партнеров в Латинской Америке - страны этого региона могут заметно нарастить поставки различных товаров на российский рынок, "завалить" его креветками и другими морепродуктами, заявила РИА Новости генеральный директор Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки (НК СЭСЛА) Татьяна Машкова.
"Сегодня активность России на континенте налицо, но ее недостаточно, надо набирать обороты. Мы все еще весьма инертны в поиске там новых товаров и технологий, что так нужны стране", - сказала она.
"Мы сейчас перестали получать текстиль, шерсть из Европы. Так Латинская Америка производит превосходный хлопок, шерсть высочайшего качества. Мексика, Бразилия производят машины и оборудование, там развита автомобильная продукция. А разве России сейчас не нужны и автомобили, и запчасти к ним?", - добавила собеседница агентства.
Куба, по ее словам, "может предложить уникальные фармацевтические препараты и технологии для лечения самых разных заболеваний, включая онкологию и сахарный диабет, у перуанцев и чилийцев есть отличное горнорудное оборудование".
"Страны региона могут завалить нас креветками и прочими морепродуктами", - подчеркнула гендиректор НК СЭСЛА.
"Подобные примеры можно множить без конца. Более того, в самых разных отраслях постоянно появляются новые точки соприкосновения", - заключила Машкова.
Рыболовецкое хозяйство на Камчатке - ПРАЙМ, 1920, 25.04.2024
Глава Росрыболовства дал прогноз по объему экспорта рыбы в 2024 году
25 апреля, 05:16
 
ЭкономикаЛАТИНСКАЯ АМЕРИКАморепродукты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала