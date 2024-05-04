https://1prime.ru/20240504/krym-847914668.html

В Крыму призвали Запад принять позицию политика из Литвы о полуострове

В Крыму призвали Запад принять позицию политика из Литвы о полуострове - 04.05.2024, ПРАЙМ

В Крыму призвали Запад принять позицию политика из Литвы о полуострове

Странам Запада следует прислушаться и принять позицию кандидата в президенты Литвы Эдуардаса Вайткуса о статусе Крыма, считает председатель Крымской... | 04.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-04T13:01+0300

2024-05-04T13:01+0300

2024-05-04T13:01+0300

политика

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – ПРАЙМ. Странам Запада следует прислушаться и принять позицию кандидата в президенты Литвы Эдуардаса Вайткуса о статусе Крыма, считает председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Ранее Вайткус заявил в интервью агентству ELTA, что полуостров принадлежит России, крымчане выразили свою волю на референдуме. Он подчеркнул, что опросы до сих пор показывают одобрение большинством жителей Крыма вхождения в состав РФ. По его словам, что раз Вильнюс признал самопровозглашенное Косово, то обязан признать и Крым. "Западу стоит прислушаться к конструктивной позиции кандидата в президенты Литвы Вайткуса по Крыму и принять ее, так как он отражает действительность и заслуживает доверие", — сказал Смирнов агентству РИА Новости. В 2014 году на фоне госпереворота на Украине в Крыму прошел референдум. Его участники проголосовали за присоединение полуострова к России. 17 марта президент Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым суверенным государством. 18 марта 2014 года Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.

https://1prime.ru/20240503/makron-847878235.html

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крым, литва, запад