https://1prime.ru/20240504/kukhnya-847910133.html
В России открыли новое направление кухни
В России открыли новое направление кухни - 04.05.2024, ПРАЙМ
В России открыли новое направление кухни
Шеф-повара из Московского и Дальневосточного регионов открыли новый взгляд на кухню восточных регионов РФ. Они назвали его русской паназией и теперь они... | 04.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-04T07:17+0300
2024-05-04T07:17+0300
2024-05-04T07:17+0300
русская кухня
восточная кухня
ресторанный бизнес
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Шеф-повара из Московского и Дальневосточного регионов открыли новый взгляд на кухню восточных регионов РФ. Они назвали его русской паназией и теперь они собирают уникальные рецепты в единую коллекцию. Об этом сообщил агентству РИА Новости шеф-повар московского ресторана Birds (входит в 354 Restaurant Group by Vasilchuki) Александр Райлян. По его словам, работа идет совместно с шеф-поварами из Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска и Благовещенска. "Мы работаем над коллекцией рецептов в абсолютно новом направлении кухни – русская паназия. Намерены сохранить и популяризировать кухню Дальнего Востока, которая имеет яркий паназиатский акцент благодаря обилию морепродуктов", — сказал он. Управляющий партнер Vasilchuki Restaurant Group Алеся Романова отметила, что на фоне соседства со странами Азии, принятия вкусов и культурного кода Дальнего Востока, был получен особый колорит. "Современная дальневосточная кухня готова приобрести свежую форму и ярко выраженную идентичность, превращаясь из разнородных и противоречивых культур в новое гастрономическое направление. Русская паназия - новое выражение для ресторанной индустрии, которое мы хотим сделать устойчивым", — сказала она. По словам Райляна, его любимым блюдом является борщ с креветками и кокосовым молоком. Он рассказал, что сначала готовит привычный борщ на говядине, свинине или кому как нравится, затем доводит его до кондиции листьями и соком лайма, галанги, добавляю немного цедры лимона и креветок. "Когда гость пробует это блюдо, он получает вкус борща, который отдает том-ямом, такой азиатчиной", — пояснил Райлян. Шеф-повар владивостокского ресторана Nerest Антон Терентьев отметил, что уже давно активно реализует концепцию русской паназии. По его словам, данное соприкосновение культур и разных кушаний уже достаточно давно находится в его стиле приготовления блюд. "Я опираюсь на то, что наш локальный продукт — это не только то, что дает Приморский край и Дальний Восток, но и также коллаборации с азиатскими странами — Японией, Китаем, Кореей", — сказал он. Российские шеф-повара хотят в ближайшее время внедрить больше блюд, соответствующих понятию русской паназии, а также намерены популяризировать ее за границей — в Китае, Японии, Южной Корее. "Наша цель — популяризировать это направление. Если другие рестораторы солидарны с нами в поддержке развития регионального туризма и Дальнего Востока, мы готовы делиться опытом и будем рады, если коллеги примут участие", — заявил шеф-повар Birds.
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русская кухня, восточная кухня, ресторанный бизнес
русская кухня, восточная кухня, ресторанный бизнес
В России открыли новое направление кухни
Шеф-повар Райлян: в России открыли новое направление кухни — русская паназия
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Шеф-повара из Московского и Дальневосточного регионов открыли новый взгляд на кухню восточных регионов РФ. Они назвали его русской паназией и теперь они собирают уникальные рецепты в единую коллекцию. Об этом сообщил агентству РИА Новости шеф-повар московского ресторана Birds (входит в 354 Restaurant Group by Vasilchuki) Александр Райлян.
По его словам, работа идет совместно с шеф-поварами из Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска и Благовещенска.
"Мы работаем над коллекцией рецептов в абсолютно новом направлении кухни – русская паназия. Намерены сохранить и популяризировать кухню Дальнего Востока, которая имеет яркий паназиатский акцент благодаря обилию морепродуктов", — сказал он.
Управляющий партнер Vasilchuki Restaurant Group Алеся Романова отметила, что на фоне соседства со странами Азии, принятия вкусов и культурного кода Дальнего Востока, был получен особый колорит.
"Современная дальневосточная кухня готова приобрести свежую форму и ярко выраженную идентичность, превращаясь из разнородных и противоречивых культур в новое гастрономическое направление. Русская паназия - новое выражение для ресторанной индустрии, которое мы хотим сделать устойчивым", — сказала она.
По словам Райляна, его любимым блюдом является борщ с креветками и кокосовым молоком. Он рассказал, что сначала готовит привычный борщ на говядине, свинине или кому как нравится, затем доводит его до кондиции листьями и соком лайма, галанги, добавляю немного цедры лимона и креветок.
"Когда гость пробует это блюдо, он получает вкус борща, который отдает том-ямом, такой азиатчиной", — пояснил Райлян.
Шеф-повар владивостокского ресторана Nerest Антон Терентьев отметил, что уже давно активно реализует концепцию русской паназии. По его словам, данное соприкосновение культур и разных кушаний уже достаточно давно находится в его стиле приготовления блюд.
"Я опираюсь на то, что наш локальный продукт — это не только то, что дает Приморский край и Дальний Восток, но и также коллаборации с азиатскими странами — Японией, Китаем, Кореей", — сказал он.
Российские шеф-повара хотят в ближайшее время внедрить больше блюд, соответствующих понятию русской паназии, а также намерены популяризировать ее за границей — в Китае, Японии, Южной Корее. "Наша цель — популяризировать это направление. Если другие рестораторы солидарны с нами в поддержке развития регионального туризма и Дальнего Востока, мы готовы делиться опытом и будем рады, если коллеги примут участие", — заявил шеф-повар Birds.
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