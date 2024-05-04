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Россиянам рассказали, как правильно выбрать кулич и творожную пасху - 04.05.2024, ПРАЙМ
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Россиянам рассказали, как правильно выбрать кулич и творожную пасху
Россиянам рассказали, как правильно выбрать кулич и творожную пасху - 04.05.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, как правильно выбрать кулич и творожную пасху
Хороший кулич на вид должен иметь выпуклую верхушку и сухую поверхность, а творожная пасха должна быть по консистенции однородная, в меру плотная, с белым или... | 04.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-04T05:48+0300
2024-05-04T05:48+0300
пасха
куличи
продукты
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Хороший кулич на вид должен иметь выпуклую верхушку и сухую поверхность, а творожная пасха должна быть по консистенции однородная, в меру плотная, с белым или белым с кремовым оттенком, рассказала РИА Новости специалист Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Елена Павлова. Она отметила, что при выборе кулича нужно внимательно прочитать состав. Отдавать предпочтение следует выпечке без консервантов, искусственных ароматизаторов и растительных жиров, а также обращать внимание на срок годности, выбирая свежеприготовленный продукт с минимальным сроком годности, добавила эксперт. "По внешнему виду — хороший кулич должен быть с выпуклой верхушкой, а не с плоской - это значит, что тесто плохо поднялось. Не покупайте куличи без упаковки или без маркировки", — сказала Павлова. По ее словам, поверхность изделия должна быть сухой — влага особенно бывает заметна на куличах с глазурью. Присутствие влаги говорит о том, что во время упаковывания кулич еще не остыл. Она приводит к быстрому плесневению и размножению бактерий. Павлова посоветовала при выборе творожной пасхи ориентироваться на натуральный состав продукта и дату изготовления. "Творожную пасху изготавливают из творога с добавлением сливочного масла, сливок, сгущенного молока с сахаром и других молочных продуктов, чаще с добавлением немолочных компонентов. Выбирайте пасху без добавления растительных жиров, стабилизаторов консистенции, консервантов. По консистенции творожная пасха должна быть однородная, в меру плотная, с видимым или ощутимым наличием вносимых компонентов", — рассказала она. Эксперт добавила, что вкус и запах творожной пасхи должны быть чистыми, кисломолочными, сладкими, с привкусом вносимых компонентов. Цвет должен быть белый, белый с кремовым оттенком или обусловленный цветом вносимых компонентов.
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пасха, куличи, продукты
Пасха, куличи, продукты
05:48 04.05.2024
 
Россиянам рассказали, как правильно выбрать кулич и творожную пасху

Эксперт Павлова: хороший кулич на вид имеет выпуклую верхушку, сухую поверхность

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкКрашеные яйца и куличи
Крашеные яйца и куличи - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Хороший кулич на вид должен иметь выпуклую верхушку и сухую поверхность, а творожная пасха должна быть по консистенции однородная, в меру плотная, с белым или белым с кремовым оттенком, рассказала РИА Новости специалист Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Елена Павлова.
Она отметила, что при выборе кулича нужно внимательно прочитать состав. Отдавать предпочтение следует выпечке без консервантов, искусственных ароматизаторов и растительных жиров, а также обращать внимание на срок годности, выбирая свежеприготовленный продукт с минимальным сроком годности, добавила эксперт.
"По внешнему виду — хороший кулич должен быть с выпуклой верхушкой, а не с плоской - это значит, что тесто плохо поднялось. Не покупайте куличи без упаковки или без маркировки", — сказала Павлова.
По ее словам, поверхность изделия должна быть сухой — влага особенно бывает заметна на куличах с глазурью. Присутствие влаги говорит о том, что во время упаковывания кулич еще не остыл. Она приводит к быстрому плесневению и размножению бактерий.
Павлова посоветовала при выборе творожной пасхи ориентироваться на натуральный состав продукта и дату изготовления.
"Творожную пасху изготавливают из творога с добавлением сливочного масла, сливок, сгущенного молока с сахаром и других молочных продуктов, чаще с добавлением немолочных компонентов. Выбирайте пасху без добавления растительных жиров, стабилизаторов консистенции, консервантов. По консистенции творожная пасха должна быть однородная, в меру плотная, с видимым или ощутимым наличием вносимых компонентов", — рассказала она.
Эксперт добавила, что вкус и запах творожной пасхи должны быть чистыми, кисломолочными, сладкими, с привкусом вносимых компонентов. Цвет должен быть белый, белый с кремовым оттенком или обусловленный цветом вносимых компонентов.
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2 мая, 06:33
 
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