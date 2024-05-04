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Россиянам рассказали, как правильно выбрать кулич и творожную пасху

Россиянам рассказали, как правильно выбрать кулич и творожную пасху - 04.05.2024, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, как правильно выбрать кулич и творожную пасху

Хороший кулич на вид должен иметь выпуклую верхушку и сухую поверхность, а творожная пасха должна быть по консистенции однородная, в меру плотная, с белым или... | 04.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-04T05:48+0300

2024-05-04T05:48+0300

2024-05-04T05:48+0300

пасха

куличи

продукты

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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Хороший кулич на вид должен иметь выпуклую верхушку и сухую поверхность, а творожная пасха должна быть по консистенции однородная, в меру плотная, с белым или белым с кремовым оттенком, рассказала РИА Новости специалист Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Елена Павлова. Она отметила, что при выборе кулича нужно внимательно прочитать состав. Отдавать предпочтение следует выпечке без консервантов, искусственных ароматизаторов и растительных жиров, а также обращать внимание на срок годности, выбирая свежеприготовленный продукт с минимальным сроком годности, добавила эксперт. "По внешнему виду — хороший кулич должен быть с выпуклой верхушкой, а не с плоской - это значит, что тесто плохо поднялось. Не покупайте куличи без упаковки или без маркировки", — сказала Павлова. По ее словам, поверхность изделия должна быть сухой — влага особенно бывает заметна на куличах с глазурью. Присутствие влаги говорит о том, что во время упаковывания кулич еще не остыл. Она приводит к быстрому плесневению и размножению бактерий. Павлова посоветовала при выборе творожной пасхи ориентироваться на натуральный состав продукта и дату изготовления. "Творожную пасху изготавливают из творога с добавлением сливочного масла, сливок, сгущенного молока с сахаром и других молочных продуктов, чаще с добавлением немолочных компонентов. Выбирайте пасху без добавления растительных жиров, стабилизаторов консистенции, консервантов. По консистенции творожная пасха должна быть однородная, в меру плотная, с видимым или ощутимым наличием вносимых компонентов", — рассказала она. Эксперт добавила, что вкус и запах творожной пасхи должны быть чистыми, кисломолочными, сладкими, с привкусом вносимых компонентов. Цвет должен быть белый, белый с кремовым оттенком или обусловленный цветом вносимых компонентов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пасха, куличи, продукты