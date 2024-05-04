Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Совфеде назвали слова Макрона о вводе войск на Украину игрой в бисер - 04.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240504/makron-847909754.html
В Совфеде назвали слова Макрона о вводе войск на Украину игрой в бисер
В Совфеде назвали слова Макрона о вводе войск на Украину игрой в бисер - 04.05.2024, ПРАЙМ
В Совфеде назвали слова Макрона о вводе войск на Украину игрой в бисер
Названные президентом Франции Эммануэлем Макроном основания для возможного ввода войск на Украину являются игрой в бисер и словоблудием, заявил агентству РИА... | 04.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-04T06:50+0300
2024-05-04T06:50+0300
политика
эммануэль макрон
сво
поддержка украины
https://cdnn.1prime.ru/img/83916/98/839169890_0:0:1780:1001_1920x0_80_0_0_755539a27afa1368f3d71a5ee938bb47.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - ПРАЙМ. Названные президентом Франции Эммануэлем Макроном основания для возможного ввода войск на Украину являются игрой в бисер и словоблудием, заявил агентству РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.Ранее Макрон в интервью изданию Economist сказал, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта и от Украины последует соответствующая просьба. Он также сказал, что "многие страны ЕС" якобы согласились с подходом Парижа к возможной отправке войск. "Для Макрона подобные заявления — игра в бисер. Но пока они упражняются в словоблудии, мы будем планомерно добиваться целей и задач СВО... А те, кто помогает фашистам и оправдывает их преступления, в итоге сядут с ними на одну скамью подсудимых. В том, что международному трибуналу быть, не сомневаюсь", — заявил Кастюкевич. Он добавил, что для французских наемников, воюющих на стороне ВСУ, Украина всего лишь "коммерческий проект", а для российской армии СВО является борьбой против фашизма и за истинные человеческие ценности.
https://1prime.ru/20240503/makron-847882598.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83916/98/839169890_0:0:1580:1185_1920x0_80_0_0_9d409e71ba8701ab4b4f1fc5a4a6ad97.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
эммануэль макрон, сво, поддержка украины
Политика, Эммануэль Макрон, СВО, поддержка Украины
06:50 04.05.2024
 
В Совфеде назвали слова Макрона о вводе войск на Украину игрой в бисер

Кастюкевич: слова Макрона о вводе войск на Украину являются игрой в бисер

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - ПРАЙМ. Названные президентом Франции Эммануэлем Макроном основания для возможного ввода войск на Украину являются игрой в бисер и словоблудием, заявил агентству РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
Ранее Макрон в интервью изданию Economist сказал, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта и от Украины последует соответствующая просьба. Он также сказал, что "многие страны ЕС" якобы согласились с подходом Парижа к возможной отправке войск.
"Для Макрона подобные заявления — игра в бисер. Но пока они упражняются в словоблудии, мы будем планомерно добиваться целей и задач СВО... А те, кто помогает фашистам и оправдывает их преступления, в итоге сядут с ними на одну скамью подсудимых. В том, что международному трибуналу быть, не сомневаюсь", — заявил Кастюкевич.
Он добавил, что для французских наемников, воюющих на стороне ВСУ, Украина всего лишь "коммерческий проект", а для российской армии СВО является борьбой против фашизма и за истинные человеческие ценности.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2024
На Украине обратили внимание на "интересный нюанс" в словах Макрона
Вчера, 09:22
 
ПолитикаЭммануэль МакронСВОподдержка Украины
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала