https://1prime.ru/20240504/makron-847909754.html

В Совфеде назвали слова Макрона о вводе войск на Украину игрой в бисер

В Совфеде назвали слова Макрона о вводе войск на Украину игрой в бисер - 04.05.2024, ПРАЙМ

В Совфеде назвали слова Макрона о вводе войск на Украину игрой в бисер

Названные президентом Франции Эммануэлем Макроном основания для возможного ввода войск на Украину являются игрой в бисер и словоблудием, заявил агентству РИА... | 04.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-04T06:50+0300

2024-05-04T06:50+0300

2024-05-04T06:50+0300

политика

эммануэль макрон

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - ПРАЙМ. Названные президентом Франции Эммануэлем Макроном основания для возможного ввода войск на Украину являются игрой в бисер и словоблудием, заявил агентству РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.Ранее Макрон в интервью изданию Economist сказал, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта и от Украины последует соответствующая просьба. Он также сказал, что "многие страны ЕС" якобы согласились с подходом Парижа к возможной отправке войск. "Для Макрона подобные заявления — игра в бисер. Но пока они упражняются в словоблудии, мы будем планомерно добиваться целей и задач СВО... А те, кто помогает фашистам и оправдывает их преступления, в итоге сядут с ними на одну скамью подсудимых. В том, что международному трибуналу быть, не сомневаюсь", — заявил Кастюкевич. Он добавил, что для французских наемников, воюющих на стороне ВСУ, Украина всего лишь "коммерческий проект", а для российской армии СВО является борьбой против фашизма и за истинные человеческие ценности.

https://1prime.ru/20240503/makron-847882598.html

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эммануэль макрон, сво, поддержка украины