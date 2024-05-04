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В Прибалтике назвали фатальную ошибку Запада по отношению к России

В Прибалтике назвали фатальную ошибку Запада по отношению к России - 04.05.2024, ПРАЙМ

В Прибалтике назвали фатальную ошибку Запада по отношению к России

Запад ошибся, недооценив способность России адаптироваться, передает литовский телеканал LRT министра обороны страны Лауринаса Кащюнаса. | 04.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-04T15:33+0300

2024-05-04T15:33+0300

2024-05-04T15:34+0300

политика

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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Запад ошибся, недооценив способность России адаптироваться, передает литовский телеканал LRT министра обороны страны Лауринаса Кащюнаса."Москва, несмотря на санкции, перевела свою экономику на военные рельсы, учитывая, что в условиях авторитарного режима ей не приходится особенно беспокоиться о социальном благосостоянии своего общества", — отметил он.Кащюнас предполагает, что Соединенные Штаты оценивали возможности России "по-западному". Тем самым они упустили важную характеристику отношений власти и общества и возможность государства мобилизовать около 25 миллионов человек. Именно это, по его мнению, "делает Россию одним из самых опасных противников, которым альянсу предстоит противостоять в самое ближайшее время".Министр добавил, что Россия понимает только "силу", поэтому НАТО следует "выработать систему активной защиты, не позволяющей Москве угрожать повышением градуса конфликта".Кащюнас считает, что Североатлантическому альянсу следует многое улучшить. Например, строить более гибкую систему реагирования, наращивать расходы на оборону, модернизировать военно-промышленный комплекс, начать "рассматривать Украину в качестве инструмента сдерживания" и договориться о ее присоединении к блоку.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаки России, бредом.Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.На данный момент Евросоюз разрабатывает 13-й пакет санкций против России. Как писала газета Politico, Европа столкнулась со сложностями в этом вопросе, поскольку "все самое крупное" либо уже находится под санкциями, либо недоступно. По данным издания, некоторые страны, в том числе Венгрия, выступили против введения ограничений в ядерной сфере, а ряд государств, включая германию, не хотят вводить санкции против российских СПГ.

https://1prime.ru/20240504/krym-847914668.html

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санкции против рф, литва, россия, запад