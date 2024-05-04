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ХАМАС согласился освободить 33 израильских заложника, сообщает СМИ

ХАМАС согласился освободить 33 израильских заложника, сообщает СМИ - 04.05.2024, ПРАЙМ

ХАМАС согласился освободить 33 израильских заложника, сообщает СМИ

Палестинское движение ХАМАС согласилось освободить 33 израильских заложника на первом этапе сделки с Израилем по прекращению огня, указал телеканал al Hadath со | 04.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-04T22:16+0300

2024-05-04T22:16+0300

2024-05-04T22:16+0300

палестино-израильский конфликт

заложники

мирные переговоры

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ТУНИС, 4 мая — ПРАЙМ. Палестинское движение ХАМАС согласилось освободить 33 израильских заложника на первом этапе сделки с Израилем по прекращению огня, указал телеканал al Hadath со ссылкой на источники. Делегация ХАМАС 4 мая прибыла в Каир для переговоров через египетских посредников о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников."ХАМАС согласен освободить 33 израильских заложника на "первом этапе" (соглашения). Эта позиция отличается от предыдущей… В начале переговоров ХАМАС утверждал, что у него находятся 20 заложников, и, похоже, он смог найти остальных мирных жителей", — отметил источник al Hadath.По данным газеты Wall Street Journal, Израиль ранее дал неделю ХАМАС на решение о прекращении боевых действий в секторе Газа. В ином случае Еврейское государство начнет военную операцию в Рафахе.Телеканал CNN опубликовал подробности нового предложения к палестинскому движению, которое подготовили посредниками из Египта при участии Израиля.Он включает в себя два этапа. Первый предусматривает освобождение 20-33 заложников в течение нескольких недель в обмен на паузу в боевых действиях и освобождение палестинских заключенных в Израиле. Второй предлагает обмен пленников с двух сторон и тела погибших. При этом во время последней фазы Израиль не отказывается от планов достичь всех заявленных целей войны в Газе, включая полную ликвидацию ХАМАС.По информации израильской радиостанции Kan, Еврейское на переговорах шло навстречу по вопросам возвращения жителей сектора Газа с юга анклава на север и вывода военных из сектора Газа. Сообщалось, что египетский план сделки предусматривает частичный вывод израильских военных из буферной зоны Нецарим в центре сектора, которая разделила Газу на две части: северную и южную.Перемирие, заключенное между Израилем и ХАМАС, истекло в пятницу, 1 декабря, в семь часов утра по местному времени (восемь утра по московскому). ЦАХАЛ позднее сообщал, что палестинское движение нарушило перемирие, и возобновил удары по сектору Газа.В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.

https://1prime.ru/20240503/davlenie-847878785.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

палестино-израильский конфликт, заложники, мирные переговоры