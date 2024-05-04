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В Германии предупредили о беспрецедентном оттоке капитала из страны

В Германии предупредили о беспрецедентном оттоке капитала из страны - 04.05.2024, ПРАЙМ

В Германии предупредили о беспрецедентном оттоке капитала из страны

Отток капитала в "беспрецедентных масштабах" происходит из Германии, заявил глава крупнейшей оппозиционной партии ФРГ Христиано-демократический союз (ХДС)... | 04.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-04T13:14+0300

2024-05-04T13:14+0300

2024-05-04T13:14+0300

экономика

экономика германии

отток капитала

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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Отток капитала в "беспрецедентных масштабах" происходит из Германии, заявил глава крупнейшей оппозиционной партии ФРГ Христиано-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц. "Наша экономика сильная. Но в ней также есть явные слабые стороны, которые для федерального канцлера (Олафа Шольца - ред.) отходят на задний план, например, отток капитала в беспрецедентных масштабах", - заявил Мерц в интервью изданию Tagesspiegel. Политик подчеркнул, что необходима срочная экономическая программа, которая улучшила бы климат для предприятий. "Психологически мы, вероятно, находимся в худшем состоянии, чем экономика", - сказал Мерц. Ранее агентство Блумберг передало, что Германия, вероятно, переживает свои последние дни в качестве мировой промышленной сверхдержавы на фоне закрытия множества предприятий и общего упадка из-за конкуренции с США и КНР, но последним ударом для нее стало прекращение поставок российского газа. Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что закупки Германией СПГ втридорога вместо российского трубопроводного газа роняют уровень ее "конкурентоспособности, экономики в целом до нуля". В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве подчеркивали, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

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экономика германии, отток капитала