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В Германии предупредили о беспрецедентном оттоке капитала из страны
В Германии предупредили о беспрецедентном оттоке капитала из страны - 04.05.2024, ПРАЙМ
В Германии предупредили о беспрецедентном оттоке капитала из страны
Отток капитала в "беспрецедентных масштабах" происходит из Германии, заявил глава крупнейшей оппозиционной партии ФРГ Христиано-демократический союз (ХДС)... | 04.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-04T13:14+0300
2024-05-04T13:14+0300
2024-05-04T13:14+0300
экономика
экономика германии
отток капитала
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Отток капитала в "беспрецедентных масштабах" происходит из Германии, заявил глава крупнейшей оппозиционной партии ФРГ Христиано-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц. "Наша экономика сильная. Но в ней также есть явные слабые стороны, которые для федерального канцлера (Олафа Шольца - ред.) отходят на задний план, например, отток капитала в беспрецедентных масштабах", - заявил Мерц в интервью изданию Tagesspiegel. Политик подчеркнул, что необходима срочная экономическая программа, которая улучшила бы климат для предприятий. "Психологически мы, вероятно, находимся в худшем состоянии, чем экономика", - сказал Мерц. Ранее агентство Блумберг передало, что Германия, вероятно, переживает свои последние дни в качестве мировой промышленной сверхдержавы на фоне закрытия множества предприятий и общего упадка из-за конкуренции с США и КНР, но последним ударом для нее стало прекращение поставок российского газа. Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что закупки Германией СПГ втридорога вместо российского трубопроводного газа роняют уровень ее "конкурентоспособности, экономики в целом до нуля". В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве подчеркивали, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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экономика германии, отток капитала
Экономика, экономика Германии, отток капитала
В Германии предупредили о беспрецедентном оттоке капитала из страны
Глава ХДС Мерц: отток капитала из Германии идет в беспрецедентных масштабах
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Отток капитала в "беспрецедентных масштабах" происходит из Германии, заявил глава крупнейшей оппозиционной партии ФРГ Христиано-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц.
"Наша экономика сильная. Но в ней также есть явные слабые стороны, которые для федерального канцлера (Олафа Шольца - ред.) отходят на задний план, например, отток капитала в беспрецедентных масштабах", - заявил Мерц в интервью изданию Tagesspiegel.
Политик подчеркнул, что необходима срочная экономическая программа, которая улучшила бы климат для предприятий.
"Психологически мы, вероятно, находимся в худшем состоянии, чем экономика", - сказал Мерц.
Ранее агентство Блумберг передало, что Германия, вероятно, переживает свои последние дни в качестве мировой промышленной сверхдержавы на фоне закрытия множества предприятий и общего упадка из-за конкуренции с США и КНР, но последним ударом для нее стало прекращение поставок российского газа.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что закупки Германией СПГ втридорога вместо российского трубопроводного газа роняют уровень ее "конкурентоспособности, экономики в целом до нуля". В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве подчеркивали, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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